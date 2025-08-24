L1 ‍: Giroud est en feu, Lille s'offre Monaco ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

2e journée de Ligue 1 :

Stade Pierre Mauroy.

Lille OSC - Monaco : 1-0.

But : Giroud (90e+1) pour le LOSC.

En clôture de la deuxième journée de Ligue 1, le Lille OSC a réussi à faire craquer l'AS Monaco grâce à un but d'Olivier Giroud en toute fin de rencontre (1-0).

Histoire de suivre le peloton de tête composé de clubs comme l’OL, le PSG ou Strasbourg, Lille et Monaco n’avaient qu’une seule ambition ce dimanche soir : prendre des points. Mais dans ce choc entre clubs européens, personne n’arrivait à trouver la faille en première période, malgré de nombreuses occasions de part et d’autre avec Akliouche (9e, 39e) et Balogun (14e) coté monégasque, puis Meunier (19e) et Haraldsson (21e) côté lillois. Malgré un premier acte rythmé, les 22 acteurs rentraient donc aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0 à la 45e).

Après la pause et la sortie sur civière pour cause de blessure de Mukau à l’heure de jeu, Mawissa relançait les offensives (61e), puis Giroud répondait en étant tout proche d’ouvrir la marque (73e). En fin de match (90e), Haraldsson donnait des frissons au public lillois, qui allait bien s'enflammer quelques minutes plus tard. Car si tout le monde se dirigeait vers un 0-0, Giroud sortait encore de sa boîte pour offrir la victoire aux Dogues ! Sur un service de Fernandez-Pardo, l'attaquant français marquait un vrai but de renard des surfaces en se retournant dos au but devant Dier avant de fusilier Hradecky à bout portant du gauche (1-0 à la 90e+1). Au bout du temps additionnel, Giroud ratait un penalty provoqué par Fernandez-Pardo en tirant au-dessus (90e+8). Mais qu'importe, son but suffisait au bonheur des hommes de Bruno Genesio, qui doublent Monaco en grimpant dans le Top 5 de la L1 avec quatre unités, à deux longueurs de Lyon, Toulouse, Paris et Strasbourg, alors que l'ASM est huitième derrière l'OM.