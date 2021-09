Olivier Giroud de retour en équipe de France, il lance un scoop !

Dans : Equipe de France.

Par Baptiste Mulatier

Auteur d’un bon début de saison avec l’AC Milan, Olivier Giroud n’avait pourtant pas été appelé par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Pour Florian Gazan, la prochaine liste marquera son retour.

Didier Deschamps va-t-il déjà rappeler Olivier Giroud ? Le manque de temps de jeu qu’il lui a reproché pour justifier son absence lors du dernier rassemblement ne tient plus vraiment. Quoi que. Après son bon début de saison où il a marqué deux buts et convaincu tout le monde à l’AC Milan, le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus a contracté la Covid-19 puis s’est blessé au dos. Il a joué la première mi-temps contre Spezia samedi (2-1 pour le Milan) et devrait jouer quelques minutes mardi contre l’Atlético de Madrid. Dans sa chronique sur RTL, Florian Gazan estime qu’Olivier Giroud sera dans la liste de Didier Deschamps jeudi prochain, en vue du match contre la Belgique et une éventuelle finale en Ligue des nations contre l’Italie ou l’Espagne.

Olivier Giroud sera avec la France pour la Ligue des Nations

« Je vous parie que dans cette liste, il y aura Olivier Giroud. Deschamps a une dent refaite contre Olivier Giroud depuis sa sortie avant l’Euro où il avait accusé le petit Kylian de ne pas lui faire de passes, ce qui n’était pas totalement faux. Deschamps l’a mal pris et s’en est servi comme prétexte pour déraciner l’olivier, le joueur le plus utilisé depuis qu’il est à la tête des Bleus. Sans scrupule car il a une nouvelle assurance en attaque : Karim Benzema. Mais Deschamps va appeler Giroud car là ce ne sont plus des matchs de qualifications en bois pour la Coupe du monde 2022 contre des pays qui sont incapables de nous battre ni au foot ni à l’eurovision, c’est vous dire le niveau. Là c’est une Ligue des nations à aller gagner sur deux matchs. (…) Giroud est en plutôt pleine bourre contrairement à certains de ses rivaux en Bleus. Kingsley Coman, zéro but depuis le début de la saison, a subi une opération au cœur. Anthony Martial, un seul but, n’a joué que six minutes depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Deschamps, dont la rancune s’arrête là où commence le pragmatisme, comme avec Karim Benzema, va rappeler Giroud, le jour de ses 35 ans », a déclaré Florian Gazan avec son ton toujours décalé. Le pari est pris.