OL ‍: Algérie ou Italie, Cherki fait craquer Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A quelques heures de l'annonce par Didier Deschamps de sa liste pour le Final Four de la Ligue des Nations, Rayan Cherki n'a jamais été aussi proche de l'équipe de France. Si DD ne le convoque pas, alors le joueur de l'OL va frapper fort.

Maintenant ou jamais. Auteur d'une très grosse saison avec l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki sait que si Didier Deschamps ne le convoque pas ce mercredi pour disputer du 5 au 8 juin le Final Four de la Ligue des champions, il est peu probable qu'il disputera le Mondial avec l'équipe de France dans un an. Et même s'il n'a que 21 ans, le milieu offensif de l'OL a le souhait de s'inscrire durablement chez les Bleus. Pour l'instant, le sélectionneur national lui a toujours refusé cette possibilité. Alors forcément, Rayan Cherki réfléchit et comme il a la possibilité d'évoluer avec l'équipe d'Algérie, mais également celle d'Italie, cela pourrait l'inciter à faire un choix radical comme le confirme L'Equipe. Et cette tendance forte d'un choix imminent a visiblement fuité du côté de Didier Deschamps, lequel semble sur le point de craquer afin d'éviter un gros accident industriel.

La France mise sous pression par le clan Cherki

EdF : Cherki va rejoindre les Bleus jeudi ! https://t.co/Ng1svfNpun — Foot01.com (@Foot01_com) May 20, 2025

Le quotidien sportif confirme que les doutes du joueur lyonnais sont parvenus jusqu'aux oreilles du sélectionneur national et que cela pourrait peser dans son choix, Didier Deschamps ne voulant pas laisser filer vers un autre pays le prodige de l'OL. « Rayan Cherki a laissé filtrer en privé ces dernières semaines qu'il répondrait favorablement à l'appel des Fennecs voire de l'Italie dont une partie de sa famille est originaire - et donc repousserait l'Euro Espoirs- s'il n'était pas convoqué en juin avec les A français. Le staff des Bleus a eu l'écho de cette tentation. Gérald Baticle, le sélectionneur des Espoirs, proche de Cherki, a tenté de prendre le pouls auprès de son « protégé » ces dernières heures. Avec un succès très relatif », explique L'Equipe. Du côté de Rayan Cherki, on sera donc très sensible à l'annonce que Didier Deschamps va faire ce mercredi à 14 heures.