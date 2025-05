EdF ‍: Cherki va rejoindre les Bleus jeudi ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Après avoir réglé son avenir en club, Rayan Cherki doit éclaircir son avenir international. Convoité par l'Algérie, le prodige lyonnais négocie aussi avec le staff français. Didier Deschamps veut le convoquer dès jeudi pour la Ligue des Nations.

Où jouera Rayan Cherki en septembre ? Cette question est pertinente en club depuis que le jeune milieu a annoncé son départ de l'OL mais elle l'est aussi en sélection nationale. L'international Espoirs français reste flou sur son avenir en A entre l'Equipe de France, l'Algérie et même l'Italie. En coulisses, la fédération algérienne réalise un pressing intense pour qu'il rejoigne les Fennecs. La FFF doit vite réagir si elle ne veut pas perdre définitivement le joueur. Gérald Baticle a pris en main le dossier. Le sélectionneur des Espoirs et ancien membre du staff de l'OL a pris contact avec Rayan Cherki pour connaître sa décision finale.

INFO L'EQUIPE - Pour le Final Four de la Ligue des Nations, Didier Deschamps, entre blessures et incertitudes, doit gérer une équation à de nombreuses inconnues. Rayan Cherki pourrait être convoqué pour la première fois.



Deschamps va prendre Cherki en Ligue des Nations

Selon les informations de L'Equipe, les Bleus sont partis pour avoir le dernier mot dans le dossier Cherki. Le quotidien sportif révèle que « Rayan Cherki est en ballottage favorable pour figurer sur la liste des Bleus pour le Final Four de la Ligue des nations » en juin. Cherki faisait d'une convocation en A cet été une obligation pour privilégier les Bleus. Didier Deschamps a d'autant plus envie de le prendre qu'il aimerait tester de nouveaux profils créatifs pour préparer l'après-Griezmann. Ce pourrait être la revanche des Lyonnais jeudi puisque Corentin Tolisso est proche de faire son retour en bleu.