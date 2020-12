Officiel : Thiriez candidat à la présidence de la FFF

Dans : Equipe de France.

Dans une interview accordée à L’Equipe, Frédéric Thiriez a officialisé sa candidature à la présidence de la Fédération Française de Football.

Tandis que Noël Le Graët n’a pas encore communiqué sur son envie ou non de briguer un nouveau mandat en mars prochain, l’ancien président de la LFP a brisé le suspense en dévoilant sa candidature. « J'ai envie d'être encore utile au football après vingt-cinq ans de bénévolat au service, d'abord de la Fédération (dans les années 80), puis de la Ligue professionnelle. Après quatre années où j'ai pris du recul et beaucoup réfléchi, je me porte candidat parce que le football français traverse une crise sans précédent, notamment le football amateur, dont on ne parle pas souvent. On parle beaucoup de la crise du secteur professionnel, avec le double choc du confinement et de l'affaire Mediapro. Pas souvent de celle du foot amateur qui est au bord de l'asphyxie : baisse des licenciés, chute du sponsoring, faiblesse des soutiens locaux à cause des contraintes des finances locales, charges sociales insupportables pour les clubs amateurs, départ de beaucoup de bénévoles, pertes des recettes des buvettes... » a notamment lancé l’ex-président de la LFP, officiellement candidat à la succession de Noël Le Graët à la tête de la 3F.