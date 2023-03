Neymar se fait humilier par l'équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Non seulement Kylian Mbappé est devenu le capitaine de l'équipe de France, mais en plus l'attaquant du PSG semble avoir poussé certains de ses coéquipiers à adopter ses sorties fracassantes. Même si cela n'est pas tendre.

Nul ne l’a oublié, au soir du match aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, Kylian Mbappé était venu s’exprimer malgré la défaite (0-1) de son équipe. Et le numéro 7 du Paris Saint-Germain n’avait pas fait dans la dentelle, même s’il s’était ensuite défendu d’avoir visé Neymar. « Je pense qu’il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum », avait lancé l’attaquant tricolore évoquant alors le match retour à Munich. Cette petite phrase avait eu le résultat contraire, puisque sous forme de provocation, la star brésilienne avait ensuite posé pour une photo prise dans un fast food avec des amis et ensuite jouant au poker quelques jours après la sortie de Mbappé.

I'll come back stronger 🙏 pic.twitter.com/VBTH9MME02 — Neymar Jr (@neymarjr) March 6, 2023

On connaît la suite, Neymar s’est gravement blessé à la cheville, ce qui a mis un terme à sa saison, et le Paris Saint-Germain a été éliminé en Ligue des champions. Mais du côté de l’équipe de France, les propos du nouveau capitaine ont fait mouche et c'est un joueur du Bayern Munich qui a tenu à le faire savoir. Chez les Bleus comme avec les clubs, les footballeurs français doivent montre l'exemple afin d'être toujours au top, quels que soient les matchs au programme.

La France n'a pas de Neymar dans son vestiaire

Preuve de cette leçon donnée par Mbappé, après le triomphe des Bleus face aux Pays-Bas, Dayot Upamecano, le défenseur de l’équipe de France et bien évidemment du Bayern Munich, a été interrogé sur la manière de préparer le match de lundi soir en Irlande, deuxième rendez-vous des Tricolores sur la route de l’Euro 2024. Et histoire de montrer qu’il avait bien entendu le message de Kylian Mbappé à Neymar après PSG-Munich, Upamecano a été très malicieux. « On affronte l'Irlande lundi. Il va falloir bien manger, bien dormir, parce qu'on enchaîne beaucoup de matches », a lancé, sourire en coin, le défenseur de 24 ans. De ce côté-là, il n’y a pas grand-chose à craindre dans le vestiaire français où le professionnalisme est de rigueur, même si les joueurs ne sont pas tous des saints forcément. Mais, alors qu'il se remet de son opération à la cheville, Neymar va apprendre qu'il est désormais devenu une référence donnant lieu à une expression. On espère pour l'équipe de Didier Deschamps cela se passer mieux lundi soir en Irlande que pour le Paris Saint-Germain en Ligue des champions à l'Allianz Arena.