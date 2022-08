Méchante accusation contre la mère de Paul et Mathias Pogba

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'affaire Pogba prend des tournures assez stupéfiantes et ce ne sont pas les propos du président du FC Tours qui vont calmer les choses. Le patron du club pointe du doigt la maman de Paul et Mathias Pogba.

A chaque jour ses révélations sur ce que Mathias Pogba appelle lui-même « l’affaire Pogba », et ce mercredi c’est le rôle de Yeo Moriba, la mère des deux footballeurs qui se retrouve sur le devant de la scène. À la fois parce que l’on a appris qu’elle avait été entendue comme témoin par les enquêteurs suite à la plainte déposée par Paul Pogba, mais surtout parce qu’elle a été pointée du doigt par le président du FC Tours, Jean-Marc Ettori. Ce dernier avait en effet fait signer Mathias Pogba en 2018-2019, mais rien ne s’est passé comme cela était prévu. Dans Le Figaro, le dirigeant du club qui évolue désormais en National a confié qu’il n’était clairement pas surpris des derniers événements au sein de la famille Pogba. Et ses propos ne sont pas tendres du tout pour Yeo Moriba.

Pogba à Tours, un montage financier qui tourne mal

Tours FC have signed Mathias Pogba from free transfer. pic.twitter.com/3L4OEyQ4CE — FOOTBALLFANSSTUFF (@officialffsnews) September 27, 2018

Dans le quotidien national, le président tourangeau précise de quelle manière l’opération s’est concrétisée avec Mathias Pogba, avant de dévoiler la suite. « On nous l'a proposé, on a tous dit non merci. Il y a eu une contre-proposition. On nous a dit de prendre Mathias et Paul paiera son salaire, ses charges. Et en plus il vous propose de venir faire un match (amical) à Tours, et il viendra deux fois voir jouer son frère à Tours », explique Jean-Marc Ettori, qui affirme que finalement Mathias Pogba a joué 5 matchs, que jamais ses salaires n’ont pas été pris en charge par son frère et que comme le contrat avait été signé en Suisse, le club de Tours avait renoncé à l’idée de se faire rembourser compte tenu du coût financier de la procédure.

Et comme si cela ne suffisait pas, le président de Tours, qui affirme ne pas être étonné de ce déballage au sein de la famille Pogba pointe du doigt la responsabilité de la mère des deux footballeurs dans cette situation qui semble chaotique. « C’est elle la cheffe de gang, celle qui pilote tout, celle qui dit oui, celle qui dit non », lance le dirigeant tourangeau.