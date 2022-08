Affaire Pogba : La mère de Paul et Mathias entendue par la police

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Après les accusations de Paul Pogba, victime selon lui d'une extorsion de 100 000 euros, la polémique lancée par son frère Mathias a pris une tournure judiciaire. Alors que les deux frères s'opposent publiquement, leur mère a été interrogée par les enquêteurs.

Fini le temps de la petite bataille de réseaux sociaux, les choses deviennent sérieuses dans la famille Pogba. Il est question de grand banditisme avec des accusations d'extorsion en bande organisée perpétrée sur la personne du champion du monde 2018, selon ses dires. Les malfaiteurs voulaient lui prendre 13 millions d'euros pour services de protection rendus pendant 13 ans. Le joueur de la Juventus indique n'avoir pu donner que 100 000 euros à ses agresseurs. Mais, les problèmes n'auraient pas cessé avant la plainte des avocats du milieu de terrain, survenue en début de semaine.

La mère de Paul Pogba entendue comme témoin

Pogba a indiqué avoir été menacé jusqu'à l'étranger et avoir même été braqué au moyen de fusils d'assaut par deux hommes, à Roissy-en-Brie où il a grandi. Les enquêteurs veulent en savoir plus sur la famille Pogba pour éclairer les zones d'ombre d'une affaire plus compliquée que prévue. Le rôle de Mathias Pogba reste encore à définir, lui qui se définit comme victime de l'affaire mais qui a subi des accusations de son propre frère. Ce n'est pas le seul Pogba qui attire l'attention des enquêteurs.

La mère des frères Pogba a été entendue en tant que témoin par les enquêteurs dans le cadre de l’affaire d’extorsion présumée.



Selon les informations de BFMTV, la mère des deux joueurs Yeo Moriba a été entendue comme témoin par les policiers. Elle doit notamment éclairer ces derniers à propos de la relation entretenue par Paul et Mathias. Celle-ci est bien plus froide depuis mars dernier, date à laquelle les évènements auraient eu lieu. Elle pourra aussi donner des informations sur les extorqueurs présumés dont un certain Babacar qui devait rester en permanence avec le joueur, le temps qu'il lui remette l'argent tant demandé. Une mère, si fière de ses fils il y a peu, qui doit aujourd'hui vivre des moments difficiles et cet interrogatoire ne va rien arranger.