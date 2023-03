Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Désormais capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé s'exprime plus fréquemment. Et fidèle à ses habitudes, la star des Bleus n'a pas fait dans la langue de bois lorsque l'on a évoqué sa quête des records, même s'il s'attaque à un triple Ballon d'Or, Michel Platini.

« 5e meilleur buteur derrière Platini ? C’est un honneur et à la fois la prochaine cible à abattre. Je vais continuer mon chemin jusqu'en haut. Michel Platini est une légende absolue, que je le dépasse ou après-demain, c’est une légende incontestée du foot français. Je vais continuer ma route et ça passera par Michel Platini ». A quelques heures du match entre l’Irlande et la France, ce lundi à Dublin, une déclaration de Kylian Mbappé agite ceux qui pensent que l’attaquant du PSG et des Bleus fait preuve d’un peu d’arrogance. Mais désormais équipé du brassard de capitaine des Tricolores, à la demande de Didier Deschamps, le numéro 10 des récents finalistes du Mondial n’a pas l’intention de changer sa manière de communiquer, même si forcément cela peut parfois paraître un peu brut.

Et parler ainsi de Michel Platini, une légende du football français, n’est pas habituel. Au point de susciter quelques remous, mais pas trop, Kylian Mbappé étant en passe de devenir LA légende du football tricolore et même mondiale. Avec 38 buts à son compteur, le joueur parisien est à trois longueurs de Michel Platini, et il a clairement l'intention de vite le dépasser, même si ce dernier peut toujours attendre avant de voir son jeune compatriote le doubler au nombre des Ballons d'Or, Platini ayant remporté réalisé le hat trick (1983-1984-1985).

Platini ne sera pas scandalisé par Mbappé

Suiveur de l’équipe de France pour L’Equipe, Bertrand Latour ne s'est pas du tout offusqué des propos de Kyks, même s'il avoue que cela peut parfois être dangereux d'être aussi cash : « C’est clair que c’est un autre registre qu’Hugo Lloris, et si on disait qu’il ne se passait rien en conférence de presse, ça peut animer les veilles de match si Kylian Mbappé nous fait l’honneur de venir (…) Mais à toujours dire ce qu’on pense, on peut parfois étaler des vérités et on sait qu’elles ne sont pas toutes bonnes à dire. Cela ne sera pas toujours sans conséquence. Là, on est sur les débuts de Mbappé comme capitaine, ça arrive après une victoire 4-0 de la France dans laquelle il a été parfait. On verra avec le temps », a confié le journaliste présent en Irlande pour le match qualificatif pour l’Euro 2024. Et Raymond Domenech de ne pas surenchérir.

« Je ne suis pas à la place de Michel Platini, mais je ne pense pas qu’il sera choqué. Le record de Michel date d’une certaine époque, et lui aussi avait battu son prédécesseur. Mbappé est un joueur de talent qui va battre ce record, cela permet de resituer aussi Platini dans l’histoire et il l’a d’ailleurs dit en rappelant que c’était une légende et il restera une légende », a confié l’ancien sélectionneur tricolore, avant que Carine Galli ne mette les pieds dans le plat en évoquant Zinedine Zidane. « Oui, mais il a choisi une formule précise et on peut imaginer que cette formule ne serait pas choisie pour Zidane. Le terme « abattre » montre qu’il a une façon de regarder Platini qui est différente de celle qu’il a sur Zidane », constate la journaliste, qui estime que l'ancien joueur des Bleus et président de l'UEFA n'est pas traité de la même manière qu'un Zizou.