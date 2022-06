Mbappé-Le Graët, ça va très mal se terminer

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Noël le Graët prend un malin plaisir à chauffer Kylian Mbappé. Cela fait trois fois en moins d’un an que le président de la FFF agace au plus haut point la star des Bleus.

Et le dirigeant français a bien l’intention de ne pas se laisser malmener par l’attaquant vedette du PSG et de l’équipe de France, qui a désormais décidé de ne rien laisser passer. Le champion du monde 2018 s’était senti trahi une première fois quand le dirigeant breton avait révélé ses confidences au lendemain de l’Euro 2021, déballant tout sur la place publique. « C’était quelque chose de confidentiel, et quand c’est sorti, non, je n’ai pas compris », avait déjà balancé Kylian Mbappé, qui depuis, ne laisse plus rien passer de la part du patron de la FFF.

Mbappé est vexé

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty.

Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

Ce n’est pas pour rien, qu’après des mois de mécontentement, le joueur du PSG est passé à l’acte lors du rassemblement du mois de mars en refusant le fameux shooting photo pour les sponsors, qui n’étaient pas en accord avec ses principes. Un bras de fer que Le Graët n’a pas du tout accepté. Et ce désaccord a pris des tours nauséabonds ces derniers jours. Le dirigeant français a laissé entendre que Mbappé se plaignait des critiques à son égard sur les réseaux sociaux, et qu’il n’avait pas été assez chouchouté à ce niveau par la FFF. Vexé, Mbappé a répondu de manière lapidaire, expliquant que ce n’était pas les critiques qui le dérangeait, mais plutôt les insultes racistes et l’immobilisme de la Fédération à ce sujet.

Il faut rappeler qu’un supporter a été présenté devant la justice pour un tweet raciste contre lequel Mbappé et SOS Racisme avaient porté plainte, sans que cela n’émeut la FFF. Et c’est cela que dénonce le clan Mbappé. « Le Graët n’exprime aucune compassion et n’apporte aucun soutien à Kylian Mbappé, alors qu’en tant que président de la Fédération il devrait être, en ce moment, encore plus offensif sur le plan de la lutte contre le racisme dans le football. Quand bien même Kylian lui dit qu’il a été touché au point de ne plus vouloir jouer en équipe de France, il transforme ça en histoire de pénalty », a fait savoir dans Le Parisien Hermann Ebongue, secrétaire général de SOS Racisme, qui souligne bien que l’absence de réaction de la FFF démontre que le combat contre le racisme n’est visiblement pas la priorité du président Le Graët.