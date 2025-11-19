Mbappé : Grégory Schneider dénonce le mensonge de L’Equipe

D’après les indiscrétions du journal L’Equipe, le départ de Kylian Mbappé avant le match en Azerbaïdjan a provoqué des frustrations dans le vestiaire de l'équipe de France. Grégory Schneider ne peut pas y croire.

Meilleur joueur de l’équipe de France lors de la phase de qualifications à la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé n’a pas participé au dernier match . En effet, le buteur du Real Madrid a été exempté du voyage en Azerbaïdjan dimanche. Officiellement, l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain a été remis à la disposition de son club pour soigner une cheville douloureuse. Une décision qui a provoqué quelques frustrations chez les autres cadres de l’équipe de France, lesquels auraient aimé bénéficier du même traitement. Dans ses colonnes, L’Equipe confirmait en début de semaine que certains joueurs des Bleus n’avaient pas du tout apprécié de voir leur capitaine les abandonner dans ce long périple de six heures de vol.

Une version confirmée par Etienne Moatti dans L’Equipe du Soir mais à laquelle Grégory Schneider ne peut pas croire. Pour le journaliste de Libération, il est assez improbable qu’un épisode aussi peu important ait une réelle influence négative sur le groupe tricolore.

« Mbappé est quand même légitime comme capitaine, ils le suivent, on va pas non plus inventer une fracture dans le vestiaire de l’équipe de France parce qu’ils rejettent Mbappé. Il est capitaine de la France, il se comporte en capitaine, à ce que je sache, il ne faut pas en faire de trop. Il a emmené l’équipe au Mondial 2026 à lui tout seul » estime le journaliste, convaincu que cet épisode du mois de novembre n’aura aucune conséquence dans l’optique de la Coupe du monde et que l’ensemble des joueurs de l’équipe de France seront à bloc derrière leur capitaine aux Etats-Unis.

Même si son absence en Azerbaïdjan peut prêter à débat et à polémique, Kylian Mbappé peut tout de même se féliciter d’avoir été d’assez loin le joueur le plus performant dans les rangs tricolores durant cette phase de qualification à la Coupe du monde 2026. Un constat que personne au sein du groupe de Didier Deschamps n’osera sans doute contester.