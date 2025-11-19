ICONSPORT_277361_0019

Mbappé : Grégory Schneider dénonce le mensonge de L’Equipe

Equipe de France19 nov. , 19:00
parCorentin Facy
5
D’après les indiscrétions du journal L’Equipe, le départ de Kylian Mbappé avant le match en Azerbaïdjan a provoqué des frustrations dans le vestiaire de l'équipe de France. Grégory Schneider ne peut pas y croire.
Meilleur joueur de l’équipe de France lors de la phase de qualifications à la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé n’a pas participé au dernier match. En effet, le buteur du Real Madrid a été exempté du voyage en Azerbaïdjan dimanche. Officiellement, l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain a été remis à la disposition de son club pour soigner une cheville douloureuse. Une décision qui a provoqué quelques frustrations chez les autres cadres de l’équipe de France, lesquels auraient aimé bénéficier du même traitement. Dans ses colonnes, L’Equipe confirmait en début de semaine que certains joueurs des Bleus n’avaient pas du tout apprécié de voir leur capitaine les abandonner dans ce long périple de six heures de vol.
Une version confirmée par Etienne Moatti dans L’Equipe du Soir mais à laquelle Grégory Schneider ne peut pas croire. Pour le journaliste de Libération, il est assez improbable qu’un épisode aussi peu important ait une réelle influence négative sur le groupe tricolore.
« Mbappé est quand même légitime comme capitaine, ils le suivent, on va pas non plus inventer une fracture dans le vestiaire de l’équipe de France parce qu’ils rejettent Mbappé. Il est capitaine de la France, il se comporte en capitaine, à ce que je sache, il ne faut pas en faire de trop. Il a emmené l’équipe au Mondial 2026 à lui tout seul » estime le journaliste, convaincu que cet épisode du mois de novembre n’aura aucune conséquence dans l’optique de la Coupe du monde et que l’ensemble des joueurs de l’équipe de France seront à bloc derrière leur capitaine aux Etats-Unis.

Même si son absence en Azerbaïdjan peut prêter à débat et à polémique, Kylian Mbappé peut tout de même se féliciter d’avoir été d’assez loin le joueur le plus performant dans les rangs tricolores durant cette phase de qualification à la Coupe du monde 2026. Un constat que personne au sein du groupe de Didier Deschamps n’osera sans doute contester.
5
Derniers commentaires

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Sacha Boey offert à l’OM !

Et maintenant les poubelles du Bayern...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

