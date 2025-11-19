ICONSPORT_269165_0007
Kylian Mbappé - Equipe de France

EdF : Foutez-lui la paix ! La FFF soutient Mbappé

Equipe de France19 nov. , 18:03
parEric Bethsy
0
Toujours diminué selon le staff médical de l’équipe de France, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement pour se divertir à Dubaï. De quoi générer une nouvelle polémique inutile selon la Fédération Française de Football.
La gestion de Kylian Mbappé interroge. Après la victoire face à l’Ukraine (4-0) jeudi dernier, l’attaquant de l’équipe de France avait été libéré en raison d’une « inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens » selon le staff médical tricolore. Sauf que le Merengue, exempté avant le déplacement sans enjeu en Azerbaïdjan, n’est pas rentré à Madrid puisqu’il a été aperçu à un tournoi de Padel à Dubaï. Son déplacement a forcément créé la polémique.
Mais de son côté, Philippe Diallo juge le scandale injustifié. « Les médecins de l'équipe de France ont constaté qu'il y avait une inflammation de sa cheville, a confirmé le président de la Fédération Française de Football à L’Equipe. Du fait qu'il est un peu touché, par rapport à un match en Azerbaïdjan qui n'avait plus de valeur sportive, il y a eu une sorte de principe de précaution et on l'a remis à disposition de son club. Après, c'est au Real Madrid de faire les examens complémentaires et de voir avec lui. Ce n'est plus une question qui concerne l'équipe de France. »
De toute façon, le dirigeant rappelle que le capitaine des Bleus n’aurait sûrement pas joué à Bakou. « On a vu que Didier Deschamps avait modifié, je crois que c'est la première fois que ça arrive, les 11 joueurs du match précédent, a souligné Philippe Diallo. Donc, quand bien même Kylian aurait été là, il n'aurait peut-être même pas commencé le match, voire il ne serait même pas du tout rentré sur le terrain. Donc, pour moi, c'est un non-sujet. » Le plus important est ailleurs pour le patron du foot français, choqué par le traitement médiatique infligé à sa star.

Lire aussi

Mbappé à Dubaï, Jérome Rothen pète un plombMbappé à Dubaï, Jérome Rothen pète un plomb
« Je voudrais dire tout mon soutien à Kylian Mbappé, parce qu'aujourd'hui, et ce n'est pas la première fois que ça arrive, il est l'objet d'une forme de harcèlement sur sa vie privée qui est quand même incroyable, s’est plaint le président de la FFF. C'est un garçon qui n'a plus la capacité aujourd'hui de pouvoir se déplacer, de sortir en public, d'avoir des activités comme tout un chacun, du fait de son immense notoriété. J'ai vu que certains ont pris des photos de ses étiquettes sur ses bagages... Est-ce qu'on peut lui laisser un peu de liberté et une capacité à avoir un peu d'oxygénation dans sa vie qui est quand même extrêmement dense, en espérant qu'il soit à son top au moment où nous en aurons besoin, c'est-à-dire pour la Coupe du monde ? »
Après ce discours étonnant, Philippe Diallo rappelle tout de même que « personne n'est au-dessus de l'équipe de France. L'équipe de France est au-dessus de tout ». Même si le scénario semble prouver le contraire.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME

ICONSPORT_246148_0002
Ligue des Champions

TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non

Fil Info

14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !
12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu
11:30
Le Real Madrid remercie Lamine Yamal

Derniers commentaires

« La Russie est un État terroriste », Zabarnyi dénonce

@rico Tu veux donner des cours d'histoire ou de géo mais l'Ukraine existe depuis 1991 hein avant elle appartenait bien à la Russie... Donc avant de donner des leçons d'histoires ou de géo, donne les bonnes informations.

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

Grand bien lui fasse mais aucun intérêt…

Traoré ne sert à rien, l’OM veut le virer

Oui bien sûr...

Greenwood plus fort que Dembélé, La Provence s’enflamme

Oui un ballon d'or gagné sur 6 mois exceptionnels...

TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non

Domage car les coupes d'Europe plus la ligue 1 ça permettrait a canal de proposer tous les matchs pour une même équipe

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading