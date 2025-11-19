EdF : Foutez-lui la paix ! La FFF soutient Mbappé

Toujours diminué selon le staff médical de l’équipe de France, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement pour se divertir à Dubaï. De quoi générer une nouvelle polémique inutile selon la Fédération Française de Football.

inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens » selon le staff médical tricolore. Sauf que le Merengue, exempté avant le déplacement sans enjeu en Azerbaïdjan, n’est pas rentré à Madrid puisqu’il a été aperçu à un tournoi de Padel à Dubaï. Son déplacement a forcément créé la polémique. La gestion de Kylian Mbappé interroge. Après la victoire face à l’Ukraine (4-0) jeudi dernier, l’attaquant de l’équipe de France avait été libéré en raison d’une «» selon le staff médical tricolore. Sauf que le Merengue, exempté avant le déplacement sans enjeu en Azerbaïdjan, n’est pas rentré à Madrid puisqu’il a été aperçu à un tournoi de Padel à Dubaï. Son déplacement a forcément créé la polémique.

Mais de son côté, Philippe Diallo juge le scandale injustifié. « Les médecins de l'équipe de France ont constaté qu'il y avait une inflammation de sa cheville, a confirmé le président de la Fédération Française de Football à L’Equipe. Du fait qu'il est un peu touché, par rapport à un match en Azerbaïdjan qui n'avait plus de valeur sportive, il y a eu une sorte de principe de précaution et on l'a remis à disposition de son club. Après, c'est au Real Madrid de faire les examens complémentaires et de voir avec lui. Ce n'est plus une question qui concerne l'équipe de France. »

De toute façon, le dirigeant rappelle que le capitaine des Bleus n’aurait sûrement pas joué à Bakou. « On a vu que Didier Deschamps avait modifié, je crois que c'est la première fois que ça arrive, les 11 joueurs du match précédent, a souligné Philippe Diallo. Donc, quand bien même Kylian aurait été là, il n'aurait peut-être même pas commencé le match, voire il ne serait même pas du tout rentré sur le terrain. Donc, pour moi, c'est un non-sujet. » Le plus important est ailleurs pour le patron du foot français, choqué par le traitement médiatique infligé à sa star.

« Je voudrais dire tout mon soutien à Kylian Mbappé, parce qu'aujourd'hui, et ce n'est pas la première fois que ça arrive, il est l'objet d'une forme de harcèlement sur sa vie privée qui est quand même incroyable, s’est plaint le président de la FFF. C'est un garçon qui n'a plus la capacité aujourd'hui de pouvoir se déplacer, de sortir en public, d'avoir des activités comme tout un chacun, du fait de son immense notoriété. J'ai vu que certains ont pris des photos de ses étiquettes sur ses bagages... Est-ce qu'on peut lui laisser un peu de liberté et une capacité à avoir un peu d'oxygénation dans sa vie qui est quand même extrêmement dense, en espérant qu'il soit à son top au moment où nous en aurons besoin, c'est-à-dire pour la Coupe du monde ? »

Après ce discours étonnant, Philippe Diallo rappelle tout de même que « personne n'est au-dessus de l'équipe de France. L'équipe de France est au-dessus de tout ». Même si le scénario semble prouver le contraire.