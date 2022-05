Mbappé fait un câlin à Benzema, l’Espagne en pleurs

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La Fédération Française de Football a mis en ligne, dès lundi soir, les images de l’arrivée de Karim Benzema à Clairefontaine. L'Espagne essaye de brouiller les pistes.

Dans la foulée de sa victoire en Ligue des Champions, l’attaquant du Real Madrid n’a pas manqué l’occasion de rejoindre les Bleus pour les matchs de Ligue des Nations. Si cette compétition ne déchaine pas les passions, tous les regards étaient néanmoins braqués vers le camp de base de l’équipe de France. En effet, si Karim Benzema a logiquement été félicité par tous ses coéquipiers, et notamment l’ancien madrilène Raphaël Varane, pour sa victoire au Stade de France face à Liverpool, son accolade avec Mbappé, et le sourire en prime, a été quasiment retransmise en Mondovision. Des images presque nécessaires pour éviter de trop faire parler sur ces retrouvailles.

Il y aura une explication

En effet, après avoir annoncé qu’il restait finalement au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé avait été considéré par un traite par Karim Benzema, qui l’attendait au Real Madrid et n’a pas aimé son demi-tour, alors qu’il rêvait de jouer pour la Maison Blanche un an plus tôt. Sa photo mise sur les réseaux sociaux du rappeur Tupac trahi par ses proches ne laissait guère de place au doute sur la signification de cette image subliminale. L’attaquant du PSG y avait même réagi, laissant entendre qu’il s’agissait d’un message envoyé de bien plus haut, par la direction du club madrilène, et que Benzema s’était exécuté sans broncher. « J’ai vu que tous les joueurs du Real Madrid l’avaient postée. Il n’y a pas que lui. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non ? Je lui expliquerai mon choix » avait fait savoir Kylian Mbappé, persuadé qu’une explication entre quatre-z’yeux mettra un terme aux brouilles. Il vaut mieux pour l’ambiance du groupe en équipe de France, sachant que les deux joueurs sont les leaders des Bleus.

Benzema est mécontent, Mbappé aussi

Cette image d’une accolade franche et avec le sourire a donc rapidement fait le tour du monde, mais c’est en Espagne qu’elle a été la plus commentée. De l’autre côté des Pyrénées, les médias s’en sont donnés à coeur joie. « C’était l’image la plus recherchée de ce rassemblement. Pour un semblant d’unité, la FFF a voulu la mettre en avant. Ce câlin permet de mettre fin aux rumeurs d’une crise entre les deux stars. Ils vont avoir le temps d’aplanir leur différend et de clarifier ce qu’il s’est passé ces dernières semaines », a fait savoir la Cuatro, persuadé que Mbappé et Benzema vont discuter de cette vraie-fausse arrivée au Real Madrid. De son côté, Marca en a bien sûr profiter pour rajouter un peu d’huile sur le feu. « Benzema est toujours blessé par la décision de Mbappé, qu’il ne comprend pas. Et Mbappé n’est pas content de voir que ceux qui auraient pu être ses coéquipiers, ont dévoilé ces messages négatifs à son encontre », a expliqué le journal madrilène, pour qui les premiers pas des deux joueurs sur le terrain avec le maillot de l’équipe de France seront aussi à scruter. Mais là aussi, quelques images valent 1000 mots, et il suffira de quelques actions d’éclat entre Benzema et Mbappé pour balayer les derniers doutes. Didier Deschamps mise en tout cas sur ça.