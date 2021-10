Mbappé et Griezmann, les notes de L'Equipe font bondir !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Comme face à la Belgique, Kylian Mbappé a inscrit un but déterminant pour l’Equipe de France contre l’Espagne dimanche soir (2-1).

Après un Euro très mitigé, l’attaquant du PSG s’est remis la tête à l’endroit avec l’Equipe de France. Leader de l’attaque des Bleus face à la Belgique, Kylian Mbappé a encore été décisif face aux Espagnols. Si la star de 22 ans a de nouveau pesé sur le résultat de son équipe lors de la finale de la Ligue des Nations, il a néanmoins été plus discret que contre les Belges. La preuve, le journal L’Equipe lui a attribué une note décevante de 5/10, un brin surprenante quand on sait que son but a été déterminant et que sa complicité avec Karim Benzema ne cesse de grandir.

« Jusqu'à son but, il avait réussi peu de choses, ne passant pas dans les un-contre-un et manquant de justesse dans ses relais. C'est lui, d'ailleurs, qui perd le ballon à l'origine de l'ouverture du score espagnole (64e). Puis il y a cet appel, cette accélération et ce tir croisé imparable (80e) » estime le quotidien national, sévère avec l’attaquant du Paris Saint-Germain, dont le but fait par ailleurs une polémique énorme en Espagne. Et pour cause, les joueurs de la Roja estiment que le but de Kylian Mbappé aurait dû être refusé en raison d’une position de hors-jeu du Parisien. Mais l’arbitre de la rencontre a estimé que le hors-jeu est annulé par le tacle d’Eric Garcia, qui touche le ballon après la passe de Théo Hernandez.

Mbappé pas épargné, c'est pire pour Griezmann

Un autre joueur offensif de l’Equipe de France a enfin écopé d’une sale note dans les colonnes de L’Equipe, il s’agit d’Antoine Griezmann. L’attaquant de l’Atlético de Madrid, déjà discret contre la Belgique, a encore plus sévèrement été noté que Mbappé puisqu’il s’en sort avec un 4/10. « Pour sa 100e sous le maillot des Bleus, il fut trop discret dans l'animation, ne touchant que peu de ballons (17 à la pause, 37 au total). Il a défendu, c'est aussi lui qui décale Pogba sur l'égalisation des Bleus mais, dans l'ensemble, c'était insuffisant pour une soirée qui aurait dû être la sienne » regrette le journal, qui aimerait voir Griezmann au niveau de Benzema, qui a lui hérité d’un 8/10 pleinement mérité.