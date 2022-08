Mbappé allumé devant tout le monde, Deschamps l’avait prévenu

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

A seulement 23 ans, Kylian Mbappé est désormais le leader du Paris SG comme celui de l’équipe de France. Didier Deschamps ne l'a pourtant pas ménagé par le passé.

A Paris, il est passé devant Neymar et Messi dans l’organigramme du vestiaire après sa prolongation de contrat. Chez les Bleus, même le retour de Karim Benzema n’a pas empêché l’attaquant parisien d’être la tête d’affiche des champions du monde. A l’approche de la Coupe du monde au Qatar, ce sera bien évidemment le cas tant la confiance de Didier Deschamps en lui est importante. Depuis les premières convocations de celui qui évoluait alors à Monaco en 2017, l’alchimie entre les deux hommes a été totale. Il faut dire que le sélectionneur national, qui a toujours un point de chute près de Monaco, a suivi de près les débuts de Kylian Mbappé.

Un lien fort entre Deschamps et Mbappé

Il admire sa rage de vaincre et sa volonté de tout écraser sur son passage, et cette complicité est appréciée. Notamment par la mère du joueur, qui souligne à quel point leur entente est bénéfique à tout le monde. « Kylian n'oubliera pas que c'est le premier sélectionneur qui lui a donné sa chance et que cela dure depuis plus de cinq ans. Ils ont gagné le plus beau des trophées ensemble. Ce succès lie forcément. Kylian a beaucoup appris avec Didier Deschamps, qui est un grand compétiteur comme lui », a livré Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, dans les colonnes de L’Equipe.

Mais cette complicité n’empêche pas Didier Deschamps d’élever la voix et de sortir les grands remèdes si le besoin s’en fait sentir. Le quotidien sportif se penche ainsi sur le début de la Coupe du monde 2018 en Russie, et notamment le premier match remporté laborieusement face à l’Australie. La compétition avait débuté doucement, et même très doucement pour le buteur du PSG. Les chiffres avaient parlé, Mbappé n’avait effectué que très peu de courses, de pressing ou de repli défensif dans une rencontre au rythme apathique. Résultat, dans un coup de gueule mémorable et qui a remis les Bleus sur le droit chemin, le sélectionneur national a allumé Mbappé et cela a pu surprendre dans le groupe tricolore. Mais L’Equipe le précise, avant de l’incendier devant tout le monde, Didier Deschamps avait prévenu sa jeune vedette entre quatre yeux qu’il n’allait pas le manquer et ne voulait donc pas le prendre au dépourvu. Une gestion qui a permis d’éviter le clash et de remettre tout le monde dans le même sens. Avec le résultat que l’on connait.