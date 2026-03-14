Lucas Chevalier menacé, son rival lui a téléphoné

Relégué sur le banc de touche du PSG au profit de Matveï Safonov, Lucas Chevalier est aussi en danger en Equipe de France. Un scénario qui profite au numéro 3 Brice Samba. Cependant, le Rennais ne fanfaronne pas.

Ce fut la saison de l'explosion pour Lucas Chevalier mais pas dans le sens espéré par l'ancien lillois. Transféré au PSG en provenance du LOSC l'été dernier, le gardien voulait devenir l'une des références au poste en Europe et peut-être concurrencer Mike Maignan en Equipe de France. Néanmoins, quelques mois plus tard, Chevalier n'est même plus titulaire à Paris. Plusieurs erreurs grossières et une certaine fébrilité ont poussé Luis Enrique à lui préférer Matveï Safonov en 2026.

Samba est triste pour Chevalier

Absent des terrains depuis le succès du PSG à Auxerre le 23 janvier, Chevalier voit son avenir s'assombrir à Paris. Sa place en Equipe de France est aussi menacée à court terme. Le portier est numéro 2 dans la hiérarchie derrière Mike Maignan. Beaucoup d'observateurs craignent que le gardien parisien disparaisse de la liste pour le rassemblement de mars jeudi prochain. Cette éviction ferait l'affaire du numéro 3 Brice Samba en premier lieu. Néanmoins, le Rennais ne s'en réjouit pas et soutient publiquement son rival.

« Je serai au service du groupe, et là où on me mettra, je prendrai. Avec Lucas, on a discuté dernièrement, c'est vrai que ce n'est pas facile, son cas, parce qu'on aspire tous à jouer. C'est un très grand bosseur, bien sûr, il n'espérait pas passer une saison comme celle-ci. […] Je ne suis pas très inquiet pour lui, il va rebondir très vite. Il est aussi dans un club exposé à 1000 %, ce n'est pas facile. Les petites erreurs qu'il faisait peut-être à Lille, ce sont peut-être les mêmes à Paris, mais c'est beaucoup plus exposé. Après, il est encore très jeune et je sais qu'il a un très grand et bel avenir devant lui », a t-il confié au journal L'Equipe.

Le son de cloche sera similaire chez Mike Maignan. Le portier du Milan AC, ancien du LOSC, est un ami et même un mentor pour Lucas Chevalier. Reste désormais à convaincre Didier Deschamps alors que Robin Risser et Jean Butez poussent fort cette saison. Pas sûr que les belles paroles de Samba touchent l'inflexible sélectionneur français.