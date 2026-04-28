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Vitinha titulaire avec le PSG face au Bayern, c’était obligé

PSG28 avr. , 20:01
parGuillaume Conte
1

C’était la principale incertitude de la formation de Luis Enrique avant la rencontre choc de ce mardi soir face au Bayern Munich. Vitinha, blessé contre l’OL, est rétabli et sera donc aligné d’entrée de jeu face au club allemand. Le Portugais n’a tout simplement jamais manqué un match de Ligue des Champions avec le PSG depuis qu’il a signé dans la capitale française souligne le compte Stats du Foot.
Il complètera un milieu très attendu avec Joao Neves et Warren Zaïre-Emery. A noter que devant, c’est Bradley Barcola qui a pris place sur le banc de touche, laissant les trois autres stars de l’attaque débuter la rencontre.

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69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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