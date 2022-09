Liste secrète à la FIFA, Deschamps n’a plus que trois semaines

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Le rassemblement à peine terminé, Didier Deschamps doit déjà préparer sa première liste pour la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur de l’équipe de France a l’obligation de composer un groupe élargi avant de le communiquer à la FIFA dans près de trois semaines.

Difficile de dire si cette semaine de rassemblement a vraiment éclairé Didier Deschamps. A deux mois de la Coupe du monde au Qatar, le sélectionneur de l’équipe de France a dû composer avec un total de 15 blessés ! Pas l’idéal pour prendre les meilleures décisions. De toute façon, le coach tricolore assure qu’il n’a absolument pas sa liste définitive en tête. « Je ne me pose pas la question, confiait-il à l’émission Téléfoot le 18 septembre dernier. Je n'ai jamais fait ça. (...) Mais le fait d'anticiper, d'avoir un plan B, C ou D, on est là pour ça. »

Cela tombe bien, Didier Deschamps devra bientôt noter toutes ses alternatives de manière officielle. Le Mondial ne débutera que le 20 novembre. Mais bien avant cette date, chaque sélection qualifiée devra transmettre à la FIFA une première liste de 35 à 55 joueurs, dont au moins quatre gardiens. Les noms de 70 officiels maximum, avec leurs rôles respectifs, sont également attendus par l’instance internationale avant le 21 octobre, soit dans un peu plus de trois semaines.

La liste annoncée début novembre

A noter que ces deux listes ne seront pas rendues publiques. Et bien évidemment, Didier Deschamps ne pourra pas convoquer un joueur absent de cette liste élargie. Quant aux listes définitives, la FIFA les annoncera publiquement le 15 novembre. Chaque sélectionneur devra donc communiquer son groupe avant cette date. En ce qui concerne l’équipe de France, la radio RMC croit savoir que l’annonce est prévue entre le 7 et le 13 novembre, sachant que la Fédération Française de Football doit s’entendre avec TF1 dont le JT accueillera Didier Deschamps pour cet événement.