Les notes de France-Norvège : Dembélé injouable, la défense inquiétante

Les notes de France-Norvège : Dembélé injouable, la défense inquiétante

Equipe de France26 juin , 23:14
parGuillaume Conte
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L'équipe de France a fait le travail contre la Norvège, dans un match qui sentait bon le turn-over. Néanmoins, malgré la victoire 3-1, les Bleus sont apparus fébriles sur certains points notamment défensifs.
Maignan 6,5: Battu de près sur le but norvégien, il a effectué une ou deux sorties compliquées même s’il a réussi à avoir le ballon. Le pénalty arrêté peut lui donner confiance pour la suite.
Koundé 4,5 : Assez présent offensivement, il a joué simple. Défensivement, le but et plusieurs actions sont venus de son côté. Ses relances hasardeuses, notamment dans l’axe, auraient pu couter cher. Pas vraiment rassurant.
Upamecano 5 : Impérial sur les deux premiers matchs, il a clairement été trop confiant contre la Norvège. Des relances ratées dès le départ, il se fait enrhumer par une feinte sur le but, et a pu compter sur son physique pour rattraper son mauvais placement, mais ça ne suffira pas contre plus fort.
Lacroix 5,5 : Très nerveux, il a mis du temps à entrer dans son match. A souhaité ensuite jouer simple, et a même sauvé son compère sur un ou deux coups. Toutefois, peu à l’aise dans la relance
L. Hernandez 5 : Bien parti avec un gros apport offensif, il s’ensuite mis malheureusement au niveau d’une défense peu rassurante, avec des sorties à contre-temps et deux tacles ratés.
Tchouaméni 5,5 : Une passe décisive sur le troisième but de Dembélé, pour le reste un rendement assez discret et moins d’activité en seconde période.
Koné 6,5 : Très actif en début de match, il a imposé son impact physique et son jeu vers l’avant. A marqué de gros points en vue de la suite de la compétition.
Olise 7 : Encore une partition très propre du meneur de jeu, qui monte le ballon et fait jouer les autres, aurait mérité de marquer sur une belle reprise. Belle qualité de passe pour servir ses coéquipiers et grosse activité défensive pendant une heure.
Doué 4 : A beaucoup tenté, et a beaucoup raté. Son but final sauve un peu son match, mais rien n’est passé et son côté a été inoffensif au possible. Moins précis et concerné.
Dembele 8,5 : Injouable sur les coups offensifs, il a inscrit un triplé avec deux bons services de Mbappé. La précision de ses frappes et sa réussite en ont fait logiquement l’homme du match.
Mbappé 6,5 : Deux belles passes décisives et quelques efforts défensifs, c’est le nouveau Mbappé qui aide son équipe. Pas spécialement trouvé en bonne disposition, il est néanmoins passé tout proche d’un but splendide au bout de 20 secondes, avec une frappe sur la barre.
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Derniers commentaires

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Tu te fous de la gueule du monde là ! Mdr Vous n'arrêtez pas... toi et tes potes de ne parler que du PSG tout en tapant sur la tête de Kylian Mbappé. Bandes de truffes ! ^^

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Tu le fais exprès... ou tu es toujours aussi con à longueur de temps ? Mdr

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Il a bien marqué trois but pour l'Equipe de France. On notera le rôle important de Kylian Mbappé et Michael Olise. Bref... l'Equipe de France va vraisemblablement rencontré La Suède.

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On a presque nos seizièmes , huitièmes et quarts Allemagne / Paraguay France / Suede Afrique du Sud / canada pays bas / Maroc

Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

Les votes sont truqués depuis fort longtemps. Le Ballon ne vaut plus depuis au moins 20 ans.

Norvege France Les Compos 21h Sur M6 Et Bein Sports 1

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