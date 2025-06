Les notes de France-Espagne ‍: Incroyable Cherki, catastrophique Konaté

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La France s'est inclinée en demi finales de la Ligue des Nations sur le score de 5-4 face à l'Espagne.

Comme prévu, la défense a été en grande difficulté, même si Rayan Cherki a failli sauver la mise.

Maignan 3 - Encaisser cinq buts dans un match de ce niveau ne pardonne pas, même s’il ne peut pas grand chose sur au moins trois buts. Sa main est trop molle sur la frappe croisée de Yamal.

Kalulu 3 - Un bon début de match, avec un apport offensif, avant de se faire bouger par Nico Williams et de boire la tasse sur chaque duel. Difficile entrée en matière.

Konaté 2,5 - Impliqué sur quasiment tous les buts, battu dans la surface sur le premier, ne revient pas en défense sur le 4e. Qualité de relance inquiétante avec des conduite de balle dangereuses, cela devait être le taulier des joueurs défensifs, il a raté son match.

Lenglet 3 - Solide jusqu’à l’ouverture du score espagnole, ensuite il a payé sa lenteur et ses sorties à contre-temps. Sa qualité de relance a permis à la France de faire de belles sorties de balle, mais cela allait ensuite trop vite pour lui.

T. Hernandez 3,5 - Malheureux sur ses tentatives offensives, il a essayé de contenir Yamal comme il a pu. Présent au duel, il a tout donné sans parvenir à tenir le génie barcelonais.

Rabiot 3 - Le Duc était déjà en vacances. Il a ralenti le jeu quand il fallait mettre du rythme, fait un énorme fauchage dans la surface pour offrir un pénalty à Yamal, et peu de bons ballons vers l’avant.

Koné 5,5 - Une grosse activité, du jeu vers l’avant et des ballons récupérer, il a été dans la lignée de sa saison à la Roma. Un ballon perdu qui coûte un but, et un manque de lucidité sur la fin.

Olise : 5 - Intéressant dans le jeu entre les lignes. Capable d’essayer d’aller toucher les attaquants, tout en jouant dans l’axe. Il a essayé de combiner devant, même si cela n’a pas toujours porté ses fruits.

Dembele : 6 - Il avait encore des jambes de feu, même si des petits soucis physiques l’ont freiné. Des crochets, des centres, et du jeu en une touche, il a tenté de mettre le feu.

Mbappé : 6 - Un seul but sur penalty, mais une réelle envie de travailler pour l’équipe et de proposer des solutions. Clairement en jambes, le Madrilène a beaucoup provoqué, avec un manque de réussite qui l’empêché d’inscrire un doublé.

Doué : 4,5 - Clairement fatigué des derniers événements, il a sublimé le jeu quand il le faisait avec simplicité. Mais s’est mis dans l’entonnoir quand il a tenté des exploits personnels, coupant le jeu de son équipe.

Chez les remplaçants, impossible de ne pas parler de l’apport de Rayan Cherki, qui a inscrit un but, délivré une passe décisive, et a fait le décalage parfait à l’origine du 3e but français. Une incroyable entrée en 25 minutes pour le Lyonnais, qui a marqué des points auprès de Didier Deschamps.