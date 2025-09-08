Les Espoirs déroulent face à la Serbie





L’équipe de France a maitrisé la Serbe ce lundi soir à Lorient, dans un match amical. Les Bleuets se sont imposés 3-0 grâce à un doublé de Tel et un but de Leroux. Un bon galop d’essai pour les jeunes tricolores, qui n’avaient pas pu jouer le premier match de la trêve en raison de l’annulation du match face au Luxembourg, dont le car avait eu un accident de la route en Bretagne.