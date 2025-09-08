ICONSPORT_269681_0118

Les Espoirs déroulent face à la Serbie

Equipe de France08 sept. , 23:01
parGuillaume Conte

L’équipe de France a maitrisé la Serbe ce lundi soir à Lorient, dans un match amical. Les Bleuets se sont imposés 3-0 grâce à un doublé de Tel et un but de Leroux. Un bon galop d’essai pour les jeunes tricolores, qui n’avaient pas pu jouer le premier match de la trêve en raison de l’annulation du match face au Luxembourg, dont le car avait eu un accident de la route en Bretagne. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_265799_0058
Premier League

Toute l'Europe s'arrache ce cador à 60ME

ICONSPORT_269776_0114
Equipe de France

France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry

ICONSPORT_268468_0252
PSG

Le PSG file au Qatar pour tuer son calendrier

Dogan Alemdar
Rennes

Rennes vire encore deux joueurs

Fil Info

22:00
Toute l'Europe s'arrache ce cador à 60ME
21:44
France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry
21:30
Le PSG file au Qatar pour tuer son calendrier
21:00
Rennes vire encore deux joueurs
20:30
Le Barça SDF contre le PSG, l'inquiétude grandit
19:58
CdM 2026 : Le Sénégal renversant, le Cap-Vert proche du Mondial
19:33
La compo de la France face à l'Islande (20h45 sur TF1)
19:30
Dembélé ou Yamal, le Real Madrid et Mbappé boycottent la remise du Ballon d'Or
19:30
OL : Un joueur aux 334 matchs bénit Michele Kang

Derniers commentaires

France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry

Chapeau à Mbappé pour avoir marqué son 52ème but pour les Bleus et pour avoir dépassé le record de Thierry Henry. Il est non seulement un talent exceptionnel, mais aussi un véritable leader sur et hors du terrain. Avec seulement cinq buts derrière Giroud, je suis sûr qu'il ne tardera pas à revendiquer le titre de meilleur buteur. Quelle star !

France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry

Quelle performance impressionnante de la part de Kylian Mbappé ! C'est incroyable de le voir dépasser un géant comme Thierry Henry. Giroud doit se sentir la pression maintenant ! J'ai hâte de voir si Mbappé parviendra à devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec 5 défenseurs centraux, on est bon. ^^

Dembélé ou Yamal, le Real Madrid et Mbappé boycottent la remise du Ballon d'Or

Yamal

OL : Umtiti de retour, Lyon fait une offre

Faut voir si il a fait son opération, et qu'il a pris le temps de récupérer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading