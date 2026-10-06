Le premier flop de l'ère Zidane est désigné

Très attendu en l'absence de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé n'a pas su se mettre au niveau et pourrait rapidement perdre sa place sous la coupe de Zinedine Zidane, qui a beaucoup de choix devant.

Trouver l’attaque parfaite parmi de nombreux joueurs offensifs de grande classe, telle sera l’une des missions de Zinedine Zidane dans les prochains mois avec l’équipe de France. Mais pour l’heure, il y a bien un grand perdant de ce premier rassemblement sous « ZZ », et c’est Ousmane Dembélé. En l’absence de Kylian Mbappé, forfait pour les trois derniers matchs après sa blessure en Turquie, le joueur du PSG avait l’occasion de montrer que, avec le brassard, il pouvait porter les Bleus. A l’image de son match décevant contre la Belgique, l’ancien barcelonais n’a pas répondu aux attentes.

Dembélé n'a pas convaincu les suiveurs des Bleus

Il est pour l’heure la grande déception de ces quatre premiers matchs de l’ère Zidane. Dans un sondage posté sur Foot01 et dépassant les 2000 réponses, il avait été demandé quel était le joueur le plus décevant de ce rassemblement. Et si Esteban Lepaul n’a pas réussi à trouver sa place, le Rennais récupère 23 % des votes en raison aussi des attentes moins élevées en sa direction.

Pour Ousmane Dembélé en revanche, c’est une grosse claque car le Ballon d’Or en titre récolte 54 % des votes, signe que ses performances ne sont pas passées inaperçues. Son rendement, ses choix de jeu et même sa perte de balle qui a débouché sur le but belge, ont beaucoup déplu et la sanction est sans pitié.

Surtout qu’il se murmure que, avec le niveau affiché par Désiré Doué, le talent de Michael Olise, et l’indispensable Kylian Mbappé, la place de d’Ousmane Dembélé pourrait bien être sur le banc dans les prochains matchs des Bleus. En tout cas, Zidane n’a jamais laissé entendre qu’il reviendrait à un système à quatre joueurs offensifs comme Didier Deschamps avait pu le mettre en place lors de la dernière Coupe du monde. La tendance n’est donc pas bonne pour le joueur du PSG, qui va devoir montrer mieux dans les prochaines échéances contre la Turquie et l’Italie.