Le Graët rêve du Mondial tous les 2 ans (et de sa montagne d'or)

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L’UEFA est montée sur ses grands chevaux dès que la FIFA a fait part de sa volonté de créer une Coupe du monde tous les deux ans.

Mais il ne suffit pas que le président de l’instance européenne s’égosille pour que tout le monde se mette en rang et fasse capoter le projet cher à Gianni Infantino, qui rêverait presque d’une Coupe du monde par an si c’était possible. Selon la FIFA, les jeunes suiveurs du football et les pays en voie de développement seraient favorables à passer à un Mondial tous les deux ans. Et tant pis pour le calendrier déjà surchargé des joueurs, des compétitions qui se créent ou s’alourdissent quasiment chaque année (Ligue des Nations, Championnat du monde des clubs, Euro à 24, Conférence League). Pour la France, Noël Le Graët n’est clairement pas un opposant à ce projet de la FIFA, et il l’a fait savoir lors d’une réunion en visioconférence regroupant l’ensemble des fédérations nationales. Le nerf de la guerre, ce ne seront bien évidemment pas les joueurs professionnels, les internationaux ou les amateurs de football, mais plus les téléspectateurs et l’aspect financier. Visiblement, c’est selon l’apport financier potentiel que Le Graët donnera son aval à ce projet.

Tout est une question d'argent

« Pour les garçons, personnellement, je ne suis pas contre, mais je ne donne pas non plus un blanc-seing. Il y a une grosse réflexion de ma part. Il faut que je sache si ce projet enrichit ou appauvrit la Fédération française, dont je suis le président. Ne pas regarder ce projet de près serait une erreur. Je comprends que les autres pays soient fâchés que l'Europe ait organisé une compétition nouvelle (La Ligue des nations), qui les empêche de pouvoir jouer des matches amicaux contre les Européens. On ne peut pas ignorer les autres parties du monde. Les pays riches trouvent toujours des compétitions pour jouer entre eux. J'ai écouté la plaidoirie de l'Afrique du Sud et du Maroc qui expliquaient leur difficulté à trouver des matches amicaux parce que l'Europe a bloqué toutes les dates. Donc, je le répète, je n'ai aucune opposition à une Coupe du monde tous les deux ans, même si je demande à regarder cela de plus près », a livré Noël Le Graët dans les colonnes de L’Equipe. Un problème qui ne concerne en tout cas pas Didier Deschamps, qui a comme souvent botté en touche, expliquant qu’il n’était pas très chaud pour un Mondial tous les deux ans, mais que de toute façon il ne serait plus en place si cela devait voir le jour.