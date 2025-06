Le coup de gueule osé de Rabiot sur la défense des Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'équipe de France a sombré défensivement face à l'Espagne, et Adrien Rabiot a bien fait comprendre que les choses n'avaient pas fonctionné avec les joueurs en place.

La France a failli se prendre une grosse humiliation face à l’Espagne ce jeudi soir, mais a réagi pour au final s’incliner de peu sur le score de 5-4. Bien sûr, la Roja n’a pas vraiment tremblé avec les derniers buts marqués très tardivement par les troupes de Didier Deschamps. Malgré un jeu parfois enthousiasmant et des occasions, les Bleus ont pris trop souvent l’eau sur les actions espagnoles. De quoi permettre à Adrien Rabiot de taper là où ça fait mal dans son analyse de match sur TF1. Pour le joueur de l’OM, le fiasco est défensif, et il ne se prive pas de le faire savoir malgré sa performance très décevante à Stuttgart. L'Equipe lui a même accordé l'une des pires notes de la soirée, avec un 2 sur 10 pour son match.

🏁 Et c'est FINI ! Pas de remontada pour nos Bleus...



L'Espagne remporte cette demi-finale avec un score de 5-4 contre la France.



📺 Tout de suite, suivez le Mag pour avoir toutes les réactions de cette demi-finale et revivre les meilleurs moments du match !



Le MAg, c'est en… — TF1 (@TF1) June 5, 2025

« C'est compliqué à expliquer. Je suis très déçu. Je pense qu’on va revoir certaines choses dans le vestiaire à la vidéo. On fait une bonne première mi-temps avec un score illogique au vu de la première période. Sur la seconde, on prend des buts enchaînés, défensivement c'était compliqué. C'était un match ouvert, c'est frustrant de marquer 4 buts contre l'Espagne et de perdre. Ça fait mal. Le score aurait pu tourner en notre faveur. On avait une ligne défensive qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. C'est difficile de trouver des automatismes. Mais même en étant léger défensivement, on arrive à tenir la dragée haute à l’Espagne championne d’Europe. On voulait prendre notre revanche, c’est dommage. Il y a des choses à revoir aussi », a livré le milieu de terrain tricolore, qui est loin d’avoir réalisé son meilleur match en Bleu ce jeudi soir. Mais les problèmes défensifs vont en effet être la priorité de Didier Deschamps dans les prochaines heures.