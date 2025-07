Le coach des Bleues viré ‍? La FFF a déjà tranché

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Sélectionneur de l'équipe de France féminine, Laurent Bonadei sait que l'élimination des Bleues face à l'Allemagne a fait du bruit. Mais le technicien attendait le débrief de la FFF pour en savoir plus sur son avenir.

L'équipe de France féminine a été sortie de l'Euro 2025 après une prestation qui a considérablement déçu face à une formation allemande réduite à 10 après seulement quelques minutes de jeu. La déception a été énorme, non seulement en raison de cette élimination en quart de finale, mais aussi et surtout parce que les footballeuses françaises n'ont pas du tout répondu aux attentes après la révolution décrétée par Laurent Bonadei, le nouveau sélectionneur tricolore. Deux jours après cette sortie de route, la Fédération Française de Football est sortie de son silence par la voix de son président, Philippe Diallo, lequel est revenu sur cette élimination et sur le rôle de Laurent Bonadei dans ce résultat, qui n'est évidemment pas au niveau attendu par le patron de la FFF.

Les Bleues ne vont pas changer d'entraîneur

Se confiant à l'Agence France Presse, Philippe Diallo a clairement fait savoir que cet échec était violent, dans la mesure où les Bleus semblaient pouvoir prétendre au titre, ce qui n'est pas le cas sur ce que l'on a vu contre l'Allemagne. Mais, le président de la Fédération Française de Football a tenu à conforter Laurent Bonadei dans ses fonctions.

« Après les JO, nous avons fait confiance à Laurent Bonadei jusqu’à la Coupe du monde 2027 avec pour ambition d’accompagner la transition de cette équipe entre les générations. Onze victoires consécutives et une phase de groupe réussie, il y a des choses positives à retenir. Mais avec beaucoup d’humilité, il faut reprendre le travail et ce sera avec Laurent Bonadei. Cette élimination est une vraie contre-performance, c’est la huitième fois dans les neuf derniers grands tournois que la France est éliminée au niveau des quarts de finale. Il va falloir réfléchir avec le sélectionneur et les responsables du foot féminin à la FFF sur la façon dont nous pouvons mieux travailler », a précisé le patron de la FFF.