EdF ‍: La France est nulle, elle a honte

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, l'Equipe de France féminine a été sortie de l'Euro par l'Allemagne malgré une supériorité numérique pendant 110 minutes. Une énorme désillusion sportive, expliquée en partie par un niveau technique affligeant des Françaises.

L'Equipe de France féminine a encore raté son rendez-vous avec l'histoire samedi soir. Candidates au titre de champion d'Europe, les Bleues ont été sorties de l'Euro par l'Allemagne après la séance des tirs au but. Un scénario rageant quand on sait que les Françaises ont évolué à 11 contre 10 pendant la majeure partie de cette longue rencontre. Cependant, elles ont rarement déstabilisé la gardienne allemande dans un match qui ne restera pas dans les annales de la compétition. Si prolifiques au premier tour (11 buts inscrits), les attaquantes de l'Equipe de France n'ont marqué que sur le penalty offert par le tirage de cheveux d'une défenseure allemande.

La France a offert un match honteux

Au moment de décrypter ce France-Allemagne, les observateurs oscillent entre déception, incompréhension et colère. Agente de joueurs, Jennifer Mendelewitsch a été sans pitié avec les Bleues sur l'antenne de RMC. Dans l'After Foot, elle a fustigé le niveau technique du collectif français samedi soir. Impossible pour elle d'offrir si peu de jeu et surtout autant d'erreurs techniques dans un match censé être de haut niveau.

🎙️❌ @JenMendel : "J'ai vu une pauvreté technique choquante. C'est honteux et horrible à voir." pic.twitter.com/Aer5qArGUu — After Foot RMC (@AfterRMC) July 19, 2025

« Je crois qu’au-delà des choix qu’on peut regarder a posteriori, moi j’ai vu une pauvreté technique du début à la fin du match qui est choquante. C’est des joueuses qui sont censées jouer des compétitions européennes, être dans les plus gros clubs et on nous propose ça ?! Mais, moi je suis désolé. Je veux bien être dans l’engouement général sur le foot féminin qui se développe, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs techniques comme ça. Honnêtement, on n’était pas loin d’un niveau de N1 chez les garçons. C’est horrible à voir et je trouve que c’est scandaleux, honteux. On est quand même en quart de finale, les Allemandes ont une exclue et elles ont des blessées dans leur effectif. On nous a trop vendu cette Équipe de France comme sympathique, qui fait des vidéos et des danses, mais au bout d’un moment faut aussi savoir faire des passes ! », a t-elle lâché. Au-delà d'un trophée, cette Equipe de France a raté une nouvelle occasion de conquérir un public plus large.