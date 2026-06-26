Lacroix signe à Chelsea avant France-Norvège

Lacroix signe à Chelsea avant France-Norvège

Equipe de France26 juin , 20:55
parGuillaume Conte
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Le défenseur central français continue son envol et va quitter Crystal Palace pour rejoindre Chelsea dans le cadre d'un transfert à 55 ME.
Titulaire pour la première fois de sa vie en Coupe du monde, Maxence Lacroix vit une folle journée. En effet, même si son agent le laisse surement tranquille à l’approche de la rencontre, L’Equipe annonce qu’un accord a été trouvé pour son transfert à Chelsea. Le déplacement ne sera pas très lointain, puisque 10 kilomètres séparent les deux quartiers de Londres, mais il va donc quitter Crystal Palace pour rejoindre les Blues, dans le cadre d’un transfert à 55 millions d’euros.
Les grandes lignes de ce transfert ont été finalisées, et le défenseur central révélé à Wolfsburg va donc rejoindre l’armada de Chelsea cet été après la Coupe du monde.
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Derniers commentaires

Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

Ça fait 2 mois qu’il fait surtout des grigris inutiles et même préjudiciables au collectif, tout l’inverse de Baracacolac… 😩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

MERCI

Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

Sortir ousmane qui fait une masterclass et laisser l'autre melon... ca me dépasse ! Inversez les roles et la starlette aurait fait un caca nerveux car il aurait voulu mettre un 4eme et marquer les esprit tellement c'est l'égoisme a l'état pur, ce joueur me dégoute tellement !

Michele Kang confirme avoir racheté l’OL

A jamais les premier pour se frictionner l'anus très certainement. Mdr

Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

Perso j'aurai sorti Kylian pour replacer Olise au centre et Cherki en 10

Norvege France Les Compos 21h Sur M6 Et Bein Sports 1

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