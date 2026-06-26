Lacroix signe à Chelsea avant France-Norvège

Le défenseur central français continue son envol et va quitter Crystal Palace pour rejoindre Chelsea dans le cadre d'un transfert à 55 ME.

Titulaire pour la première fois de sa vie en Coupe du monde, Maxence Lacroix vit une folle journée. En effet, même si son agent le laisse surement tranquille à l’approche de la rencontre, L’Equipe annonce qu’un accord a été trouvé pour son transfert à Chelsea. Le déplacement ne sera pas très lointain, puisque 10 kilomètres séparent les deux quartiers de Londres, mais il va donc quitter Crystal Palace pour rejoindre les Blues, dans le cadre d’un transfert à 55 millions d’euros.

Les grandes lignes de ce transfert ont été finalisées, et le défenseur central révélé à Wolfsburg va donc rejoindre l’armada de Chelsea cet été après la Coupe du monde.