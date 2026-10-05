La Zidane mania, un journaliste vedette n'en peut plus

La Zidane mania, un journaliste vedette n'en peut plus

Equipe de France
parClaude Dautel
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Depuis qu'il a succédé à Didier Dechamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane ne reçoit que des éloges. Pour ce journaliste de L'Equipe, tout cela commence tout de même à être excessif.
Attendu comme le messie, Zinedine Zidane a pris les commandes des Bleus depuis trois matchs et pour l'instant tout le monde s'extasie autour des prestations de l'équipe de France version Zizou. Tout le monde ou presque. Car, s'exprimant sur RTL, Sébastien Tarrago, une des plumes les plus aiguisées du quotidien L'Equipe, estime que tout va trop vite et trop loin dans cette Zidane mania qui s'est emparée de la France. Pour appuyer ses propos, le journaliste du média sportif cite l'exemple du positionnement de Kylian Mbappé.

Zidane se trompe, il en est certain

Sébastien Tarrago l'avoue, il commence à en avoir assez de cette immunité totale dont bénéficie le successeur de Didier Deschamps, ce qui n'était pas le cas de ce dernier. « Je suis fatigué pour être franc. Zidane, c'était super quand il était sur le terrain et maintenant il est entraîneur et on va passer à autre chose, je l'espère, parce que c'est fatigant. Moi je suis pas trop fan de l'idée qu'il y ait des gens qui puissent faire absolument tout ce qu'ils veulent sans qu'on le leur reproche, et que les mêmes actes soient reprochés à d'autres. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est le football », a lancé au micro de RTL le journaliste de L'Equipe avant de donner un exemple.
Car le positionnement de l'attaquant français du Real Madrid sur le flanc gauche de l'attaque tricolore a choqué notre confrère. « Kylian Mbappé ailier gauche dans un 4-3-3 après la Coupe du monde qu'il a faite, je pense que c'est l'un des trucs les plus baroques que j'ai jamais vus dans l'histoire du football. Dans l'histoire du football mondial, il n'y a pas une équipe, il n'y a pas un entraîneur qui n'a pas placé son meilleur joueur au centre de son projet. Il le met à la meilleure place possible, et les autres ils font autre chose. Donc Dembélé, il est gentil : soit il va jouer à gauche, soit il va être en concurrence avec Olise. Je rappelle que Dembélé a mis 14 buts en 11 ans », a lancé un Sébastien Tarrago déjà au taquet.

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