La guerre contre Diacre, Deschamps déteste ça

Limogée sans ménagement par la Fédération Française de Football, Corinne Diacre ne s'est pas encore expliqué. Mais la mutinerie de plusieurs joueuses internationales a eu raison de son poste, et Didier Deschamps a modérément apprécié cette manière de faire.

Tandis que la FFF doit désormais dévoiler le nom de celle ou plutôt celui qui succédera à Corinne Diacre au poste d’entraîneur de l’équipe de France féminine, tout cela à quelques moins du Mondial 2023, la manière de faire suscite encore des commentaires. Car la désormais ancienne sélectionneuse tricolore a clairement fait l’objet d’une mutinerie de quelques cadres, avec le soutien d’un ou deux dirigeants influents, tout cela sur fond de chute de Noël Le Graët. Proche de l’ancien président de la Fédération Française de Football, Didier Deschamps a été interrogé sur le départ de Corinne Diacre et s’il ne veut pas trop en dire sur les tenants et les aboutissants de ce licenciement brutal, il avoue tout de même que la manière ne fait pas honneur au football français.

Dans ses deux entretiens accordés au Parisien et au Figaro, le sélectionneur français estime que tout cela a tout de même été très musclé. « Je suis déçu pour elle et je trouve qu’elle a été très sévèrement critiquée, alors que ses résultats plaidaient en sa faveur. Sur le fond du dossier et les raisons qui ont conduit à son départ, je n’ai pas tous les éléments. Je ne peux donc pas me prononcer », explique, dans le quotidien francilien, Didier Deschamps qui est allé un peu plus loin dans le média national. « Je suis déçu pour elle, de par les résultats qu’elle a obtenus. Je trouve que Corinne en a pris beaucoup pour son grade. Sur le fond, je n’ai pas tous les éléments. Je ne peux donc pas me prononcer. Sur la forme, on peut s’interroger… », fait remarque le coach de Bleus, qui sait que sa propre prolongation de contrat, juste après la finale perdue contre l’Argentine, a suscité également des troubles. Tout comme Corinne Diacre, Didier Deschamps a souvent été considéré comme l'homme de Le Graët, même si cependant il a un vrai palmarès qui parle pour lui, ce qui lui a évité des attaques brutales.