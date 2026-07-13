La France fait virer deux arbitres du Mondial

La France fait virer deux arbitres du Mondial

Equipe de France13 juil. , 18:30
parEric Bethsy
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Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France fait le malheur de Clément Turpin et François Letexier. Les deux arbitres français sont automatiquement écartés jusqu’à la fin du tournoi.
La Coupe du monde 2026, c’est terminé pour Clément Turpin et François Letexier. Les deux arbitres français ont été invités à quitter la compétition. Rien à voir avec leurs prestations ces dernières semaines. La raison concerne plutôt le règlement de la FIFA. Le texte de l’instance internationale stipule que les officiels des pays encore en lice au stade des demi-finales doivent être écartés afin d’éviter tout conflit d’intérêt.

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C’est donc à cause des Bleus, demi-finalistes, que leurs deux compatriotes doivent faire leurs valises avant la fin de la compétition. Bien évidemment, les arbitres espagnols, argentins et anglais subissent le même sort. En revanche, le Français Jérôme Brisard, lui, est autorisé à rester dans ce Mondial. Celui qui avait été élu meilleur arbitre de Ligue 1 aux Trophées UNFP est seulement affecté à l’assistance vidéo. La FIFA pourrait donc faire appel à lui à la VAR pour l’une des rencontres restantes.
S’il était choisi, Jérôme Brisard serait chargé d’épauler l’un des 13 arbitres principaux encore en lice. Parmi eux apparaît notamment Ivan Barton, l’officiel choisi pour diriger la demi-finale entre l’équipe de France et l’Espagne mardi. Le Salvadorien a apparemment donné satisfaction, notamment lorsqu’il avait appliqué la nouvelle règle pour exclure le Paraguayen Miguel Almiron qui s’était caché la bouche pour parler à un adversaire turc en début de compétition.
Les 13 arbitres principaux encore en lice : Ivan Barton (Salvador), Ismail Elfath (Etats-Unis), Espen Eskas (Norvège), Alireza Faghani (Australie), Jalal Jayed (Maroc), Adham Makhadmeh (Jordanie), Szymon Marciniak (Pologne), Maurizio Mariani (Italie), Glenn Nyberg (Suède), Joao Pinheiro (Portugal), Wilton Sampaio (Brésil), Jesus Valenzuela (Venezuela), Slavko Vincic (Slovénie).
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