EdF : Karim Benzema éjecté des Bleus, ça l'écoeure

Dans : Equipe de France.

Grand artisan du sacre du Real Madrid en Liga, Karim Benzema a sans doute réalisé l’une de ses meilleures saisons dans la capitale espagnole. Suffisant pour faire taire ses détracteurs français ?

Florentino Pérez ne s’y trompe pas. Le sacre du Real Madrid à peine célébré, le président de la Maison Blanche a immédiatement rendu hommage à Karim Benzema. Pour le patron madrilène, l’attaquant français a réalisé une saison énorme, à tel point qu’un Ballon d’Or ne serait pas immérité selon lui. Autant dire qu’une telle récompense ferait parler en France, où l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais reste indésirable aux yeux de Didier Deschamps, officiellement pour des raisons sportives… Quoi qu’il en soit, ses détracteurs continuent d'encourager le sélectionneur à poursuivre le boycott. Ce que Grégory Schneider a bien du mal à comprendre.

« Toujours pareil avec les détracteurs de Benzema en Bleu : s’il avait été là, il aurait détruit la sélection, s’est étonné le journaliste sur le réseau social Twitter. Alors 1 : il n’a pas détruit le Real Madrid, à ce qu’on sache. Et 2 : difficile de croire qu’il affaiblit les équipes où il joue. On le saurait, depuis le temps. Donc, c’est la com’ et pas le terrain. En soi, c’est tout simplement désespérant. » Nul doute que le sélectionneur des champions du monde sera de nouveau interrogé sur la forme de Benzema lors du prochain rassemblement des Bleus en septembre.