La FFF prolonge Baticle en plein Euro

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La France joue actuellement l’Euro espoirs, et avant même de connaître la suite de la compétition, la Fédération Française de Football a décidé d’annoncer la prolongation de contrat de son sélectionneur Gérald Baticle. L’ancien attaquant a visiblement la confiance de ses dirigeants et se voit donc offrir un contrat jusqu’en juin 2027. « Je suis très fier et honoré de poursuivre ma mission en tant que sélectionneur de l'Équipe de France Espoirs. Je remercie la Fédération et son président pour cette marque de confiance, et c’est avec beaucoup d’envie et une grande détermination que nous aborderons ces deux prochaines années », a livré l’ancien entraineur adjoint de l’Olympique Lyonnais notamment.