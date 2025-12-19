ICONSPORT_272058_0020
Karim Benzema

La FFF fait un geste pour Karim Benzema

Equipe de France19 déc. , 18:40
parEric Bethsy
Eloigné des Bleus depuis l’incompréhension avant le Mondial 2022, Karim Benzema se dit prêt à revenir en équipe de France pour disputer l’édition 2026. Encore faudrait-il que le sélectionneur Didier Deschamps lui ouvre la porte. De son côté, la Fédération Française de Football n’y semble pas opposée.
Karim Benzema a relancé le débat. Dans un récent entretien accordé au journal L’Equipe, le Français a envisagé un retour en sélection pour le Mondial 2026. « Si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur, confiait l’attaquant d’Al-Ittihad. Quand on m'appelle, je viens, je joue. » Sa déclaration a beaucoup fait parler.
Il y a d’un côté ceux qui verraient sa réintégration d’un bon œil, et de l’autre ses détracteurs qui ne voient pas trop ce que KB9 apporterait aux Bleus, hormis des tensions en interne. C’est dans ce drôle de contexte que le compte X de l’équipe de France a choisi de faire un clin d’œil à Karim Benzema. Le jour de son 38e anniversaire, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a eu droit à un message sympa. « Le Ballon d’Or 2022 fête ses 38 ans aujourd’hui. Joyeux anniversaire Karim », peut-on lire sur le réseau social. A croire que l’avant-centre n’est pas traité comme un banni. D’ailleurs, le président de la Fédération Française de Football Philippe Diallo n’avait pas fermé la porte à son retour la semaine dernière.

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema
« Karim Benzema, c’est un Ballon d’Or. Il a été un des tops joueurs mondiaux. Quand il dit qu’il pourrait être disponible, je pense que ça gomme une partie des commentaires qui ont été faits sur sa relation avec l’équipe de France et ça confirme l’attractivité de l’équipe de France puisque tout le monde veut y venir. Après, il y aura 26 places et un sélectionneur qui fera ses choix. Mais je me réjouis qu’un grand joueur comme Karim Benzema veuille revenir en équipe de France et faire une Coupe du monde, ce qui me paraît assez légitime du point de vue du joueur », réagissait le dirigeant trois ans après son forfait polémique pour le Mondial 2022.
