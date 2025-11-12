Olise Deschamps

La compo probable de la France face à l'Ukraine

Equipe de France12 nov. , 18:04
parClaude Dautel
0
Pour la rencontre de jeudi soir au Parc des Princes face à l'Ukraine, Didier Deschamps ne fera pas des choix révolutionnaires si l'on en croit le dernier entraînement des Bleus.
La compo probable de l'équipe de France
Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, Digne - Kanté, Koné - Olise, Cherki, Barcola - Mbappé
0
Derniers commentaires

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

c'est juste qu'hier ils te sortent que c'est en zone grise et que donc la var n'est pas obligé d'intervenir .. du coup tu m'expliques pourquoi morton est expulsé apres l'appel de la var contre renne pour n'avoir meme pas touché le defenseur alors qu'il est dans cette fameuse zone grise? Ils ce sont surtout rendu compte que leur explication etait ridicule

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

Donc city n'est pas un grand club ? Chelsea Pareil tant qu'il n'a pas eu sa 2eme C1 en 2021 et le Barca pareil avant 2006 et sa deuxième C1 c'était un petit club ? Et ça vaut pour Tous les clubs avant leur 2eme C1 ? Bref ferme la Geoffroy Et puis alors que dire de Marseille 🤣 vu la gueule de leur pseudo C1 au rabais 😂

OL-PSG : Une proposition choc pour éviter les erreurs d'arbitrage !

Et à Marseille ils jouent comme des pieds

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

Cet abruti disait que Marseille etait un grand club.Paris a un plus grand palmares mais ne l'est pas.Pauvre guignol

L1 : L'OL volé de 3 points, un secret révélé

sauf que la ce sont les erreurs que la direction de l'arbitrage a reconnue

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

