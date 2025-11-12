La compo probable de la France face à l'Ukraine

Pour la rencontre de jeudi soir au Parc des Princes face à l'Ukraine, Didier Deschamps ne fera pas des choix révolutionnaires si l'on en croit le dernier entraînement des Bleus.

La compo probable de l'équipe de France

Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, Digne - Kanté, Koné - Olise, Cherki, Barcola - Mbappé