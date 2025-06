L'Arabie Saoudite fonce sur Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps sera libre après la Coupe du monde 2026 et des discussions sont déjà en cours pour son avenir. L’Arabie Saoudite aimerait notamment s’offrir les services du champion du monde 2018.

L’histoire entre Didier Deschamps et l’équipe de France est presque terminée. L’ancien entraîneur de l’OM a tué le suspense il y a plusieurs mois, confirmant son départ après la Coupe du monde 2026. Au total, Didier Deschamps sera resté 14 ans à la tête des Bleus, avec un bilan pour l’instant positif et son avenir après les Bleus est pour l’instant un mystère. Son cas fait en tout cas l’objet de vifs intérêts, notamment en Arabie Saoudite.

A en croire les informations de Sky Sports, le sélectionneur des Bleus suscite un vif intérêt de la part du fonds d’investissement saoudien. Le journaliste Sacha Tavolieri l’affirme, l’Arabie Saoudite souhaite voir Didier Deschamps à la tête de l’un de ses clubs après la Coupe du monde. Un premier contact a été établi en ce sens. Didier Deschamps s’est montré flatté de cet intérêt, appréciant que son travail soit reconnu à sa juste valeur. Et s'il reste pour l’instant focalisé à 100% sur les Bleus et sur la Coupe du monde à venir aux Etats-Unis en 2026, l’ancien joueur de l’AS Monaco ne s’interdit rien et n’a pas du tout fermé la porte au gouvernement saoudien.

Didier Deschamps a la cote en Arabie Saoudite

Il ne reste plus qu’à voir si à la fin de son histoire avec l’équipe de France, Didier Deschamps recevra des offres plus attractives sportivement, avec la possibilité, peut-être, de revenir dans un top club européen. Si ce n’est pas le cas, l’Arabie Saoudite sera en tout cas prête à lui dérouler le tapis rouge, avec la possibilité de rejoindre l’un des clubs du fonds d’investissement saoudien. Un rebond qui étonnerait, mais qui pourrait permettre au principal intéressé de reprendre ses marques avec la vie d’un entraîneur de club, tout en réalisant de toute évidence une excellente opération sur le plan financier.