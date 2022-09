Kylian Mbappé, un malaise qui inquiète la France et le PSG

Dans : Equipe de France.

Plutôt bon contre l'Autriche, Kylian Mbappé a disparu des radars au Danemark. Et des questions commencent à se poser sur les performances chaotiques de la star des Bleus et du PSG depuis quelques matchs. Comme s'il y avait un malaise.

7 buts en Ligue 1 et 2 buts en Ligue des champions. Les statistiques de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain sont clairement bonnes, même si à ce stade de la saison l’attaquant affiche toujours 0 au compteur des passes décisives. Mais c’est une évidence, et ce n’est pas lui faire insulte, il y a comme une impression étrange qui flotte autour des prestations du numéro 7 des champions de France, et pas seulement parce qu’il a oublié plusieurs fois de servir des coéquipiers mieux placés que lui pour marquer, comme ce fût le cas avec Neymar contre la Juventus ou Hakimi face à Haïfa. Si personne ne remet en cause les qualités de Kylian Mbappé, des voix s’élèvent pour se demander si le joueur de 23 ans ne se perd pas en ne se focalisant pas uniquement sur le football et en ne pensant qu'à sa carrière personnelle. Au lendemain de la déroute des Bleus au Danemark, dont il n’est pas le seul responsable, le cas Mbappé est tout de même au cœur des préoccupations.

Kylian Mbappé, des hauts et des bas avec le PSG et la France

Sur le plan purement sportif, la copie rendue par l’attaquant tricolore lui vaut un 4 dans les colonnes de L’Equipe. « Mbappé sans influence. Trop d’occasions manquées pour l’attaquant français », constate le quotidien sportif, tandis que dans Le Parisien, Kylian Mbappé hérite là aussi d’un 4 et le média francilien souligne également le fait que le joueur français « n’a pas réglé la mire ». Des critiques purement sportives, et qui doivent être relativisées puisqu’il y a quelques jours, le champion du monde 2018 avait rendu une belle copie, avec un but exceptionnel face à l’Autriche. Mais d’autres consultants sont eux moins tendres avec Kylian Mbappé et disent clairement ce qu’ils ont sur le cœur en cette période un peu délicate pour celui qui a prolongé jusqu’en 2025 avec le PSG au tout début de l’été après un très très (trop ?) long suspense.

Via les réseaux sociaux, Walid Acherchour a notamment vidé son sac après la défaite française, lui qui n'avait pas été rassuré par les prestations tricolores en juin dernier. « Le match de Mbappé c’est zéro et il devient de plus en plus exaspérant, la prolongation lui est montée au crâne. Qu’il arrête cette course à l’individualisme, au « moi je » en réclamant constamment des choses, comme tous les grands joueurs ça doit se faire naturellement. Il a fait la même chose à l’Euro en voulant tout prendre, il s’est tué et ça a posé des problèmes. Avec le PSG bis repetita depuis le début de saison. Si tu quémandes toujours c’est que ça cache quelque chose, donne ce que tu as pour l’équipe, pense équipe et la lumière tu l’auras. L’an dernier tu as montré que tu étais l’un des meilleurs joueurs au monde, continue dans cette lancée et tout se fera naturellement j’ai l’impression qu’il a toujours besoin de prouver, d’être en concurrence avec ses coéquipiers.. de montrer oui mais moi je sais faire ça aussi. Je sais créer dans le cœur du jeu, je sais dribbler, je sais tirer les coups francs et les corners, puis je tire bien les penaltys. Te perd pas mon copain, garde ton insouciance et ce qu’il fait ta force.. aucun grand joueur ne quémande sa place ou un leadership », a confié le consultant de RMC, qui résume l'avis de nombreux internautes.

Il est vrai que ces dernières semaines, le nom de Mbappé s'est retrouvé dans plusieurs histoires : le sorcier de Paul Pogba, les droits à l'image en équipe de France, sa relation avec Neymar, l'affaire Diallo-Hamraoui. Là encore Kylian Mbappé doit gérer tout cela, ce qui n'est pas chose facile pour un joueur aussi jeune. A deux mois du Mondial au Qatar, l'attaquant a encore du temps pour se remettre la tête en place, car son talent n'a pas disparu d'un seul coup, et si c'est le cas, alors on peut être certains que les réseaux sociaux vont se retourner et hurler au génie. En attendant, Didier Deschamps est déjà monté au créneau pour défendre sa star : « Kylian a fait beaucoup de bonnes choses, il a enchainé aussi, deux fois 90 minutes en trois jours… Il ne peut pas tout faire non plus, ça ne m’inquiète pas, il a aussi besoin des autres. »