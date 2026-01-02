ICONSPORT_279505_0462

OM : De Zerbi à Chelsea, réunion confirmée

OM02 janv. , 8:00
parCorentin Facy
Chelsea est lancé à la recherche d’un nouvel entraîneur après le départ d’Enzo Maresca. En Angleterre, le nom de Roberto De Zerbi est évoqué avec insistance, d’autant que le coach de l’OM a rencontré les dirigeants des Blues.
Enzo Maresca a payé au prix fort les mauvais résultats de Chelsea ces dernières semaines ainsi que ses désaccords avec la direction sur plusieurs sujets brûlants. Malgré son sacre à la Coupe du monde des clubs l’été dernier, l’entraîneur italien a été renvoyé par le club londonien, qui a confirmé la nouvelle dans un communiqué officiel publié jeudi après-midi. Chelsea est maintenant à la recherche de son nouvel entraîneur et un nom est sur toutes les lèvres depuis 48 heures, celui de Liam Rosenior, actuel coach du RC Strasbourg, détenu comme Chelsea par BlueCo.
Un autre technicien de Ligue 1 est cité par la presse britannique, à savoir Roberto De Zerbi. Journaliste pour BBC Sport, Nizaar Kinsella va plus loin en affirmant que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a rencontré les dirigeants de Chelsea. La réunion ne remonte pas à cet hiver mais à l’été dernier, à une époque où les dirigeants londoniens se posaient déjà des questions sur la suite de leur collaboration avec Enzo Maresca.

De Zerbi a rencontré l'état-major de Chelsea

Bien que sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027, l’entraîneur italien avait donc accepté de rencontrer la direction de Chelsea… qui n’a jamais véritablement fait de De Zerbi une priorité néanmoins. Le média est très clair sur le fait que les Blues n’ont jamais proposé de manière définitive le poste à l’ex-coach de Brighton et de Sassuolo. Un soulagement pour Marseille, d’autant que malgré le limogeage d’Enzo Maresca, De Zerbi ne figurerait toujours pas parmi les priorités de Chelsea.

Il est tout de même important pour les supporters olympiens de savoir que leur entraîneur a accepté un rendez-vous avec un autre club l’été dernier, alors que le doute a parfois été semé sur son avenir, notamment lorsque son nom a été évoqué à la Juventus Turin ou plus fortement encore à l’AC Milan. Du côté de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, on doit évidemment suivre tout cela de très près, avec sans doute l’envie que Chelsea mette rapidement fin au suspense en annonçant l’identité de son futur entraîneur afin d’éviter tout feuilleton et toutes rumeurs autour de Roberto De Zerbi et de son avenir.
0
Derniers commentaires

OL : Une amende spéciale « Endrick » menace Lyon

Et toi tu veux parler de foot en pensant qu'il est possible de mettre une telle close dans un contrat !

OL : Une amende spéciale « Endrick » menace Lyon

quelle grosse connerie, puisque l'OL jouera peut etre que 20machs ( 17 ligue 1, 1 cdf, 2 EL)

OL : Une amende spéciale « Endrick » menace Lyon

Ca serait interessant si on le savait pas déja...... Et tu pense vraiment qu'il peux etre plus nul que Satriano ? Tu réfléchi a se que tu dis ?

OL : Une amende spéciale « Endrick » menace Lyon

Encore un pseudo journaliste qui reprend un article alors qu'il n'y a aucune preuve de ce qu'il avance de toute façon Lyon ne fera jamais 25 matchs déjà il peut pas jouer à Monaco ça fait un match en moins et il faudrait aller au bout de toutes les compétitions où Lyon est engagé coupe de France et ligue Europa.

Le PSG à l'assaut d'un prodige à 70ME

Le frere de Koundé ???????????

