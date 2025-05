Kylian Mbappé retenu, le Real défie la France

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid espère que Kylian Mbappé refusera de se rendre à Clairefontaine dès le vendredi 30 mai, pour ne rejoindre les Bleus que trois jours plus tard. De quoi agacer Didier Deschamps.

La relation compliquée entre Kylian Mbappé et l’équipe de France est bien partie pour connaitre un nouveau point chaud la semaine prochaine. En effet, Didier Deschamps a sans surprise convoqué son attaquant et capitaine pour les demi-finales de la Ligue des Nations. La rencontre contre l’Espagne aura lieu le jeudi 5 juin, et dans un calendrier dont elle a le secret, la FIFA a autorité Didier Deschamps a récupéré ses joueurs à partir du lundi 2 juin. Cela n’empêche pas le sélectionneur national de profiter de cette fin de saison pour convoquer ses joueurs à partir du vendredi 30 mai, histoire de profiter d’eux un maximum pour mettre en place quelque chose de cohérent contre la Roja, championne d’Europe en titre. Mais le règlement est ainsi fait, que les clubs ne sont pas obligés de libérer leurs joueurs avant le 2 juin donc.

Et selon L’Equipe, le Real Madrid compte bien profiter de cette situation pour conserver Kylian Mbappé jusqu’au bout. Ce sont en effet de courtes vacances qui arrivent pour l’ancienne star du PSG, qui doit se préparer à la Coupe du monde des clubs qui débutera à la mi-juin, et où le Real Madrid a envie de redorer son blason égratigné ces derniers mois. Le voir arriver à Clairefontaine avec trois jours d’avance n’est donc pas une option pour Florentino Pérez, qui espère convaincre Mbappé et Aurélien Tchouaméni de rester à Madrid jusqu’au bout du délai autorisé par la FIFA. Il reste à savoir quelle sera l’attitude du capitaine des Bleus, qui n’a pas toujours mis l’équipe de France en priorité, notamment lors des rassemblements de l’automne dernier. Mais cette fois-ci, un trophée est en jeu, et aussi une présence demandée dans les gros matchs à un an de la Coupe du monde, histoire de montrer qu’il est toujours le fer de lance de l’attaque tricolore.