Kylian Mbappé, Pierre Ménès est écoeuré

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le procès de Kylian Mbappé en équipe de France, c'est 24 heures sur 24 et cela a tendance à irriter au plus haut point Pierre Ménès.

Buteur et passeur décisif dans les derniers matchs de Ligue des Nations en ce début de mois de juin, Kylian Mbappé est apparu plutôt en jambes contre l’Espagne et l’Allemagne. Il n’a toutefois pas mené les Bleus à un nouveau titre, et certains suiveurs des Bleus se font un malin plaisir de faire remarquer que le capitaine tricolore ne gagne plus grand-chose ces derniers temps. Les critiques fusent, comme le fait qu’il soit passé capitaine a provoqué le départ en retraite d’Antoine Griezmann. S’il a tenté de rassurer tout le monde lors de sa prise de parole en Allemagne, Kylian Mbappé n’a pas pu empêcher les détracteurs de le critiquer à tous les niveaux. Ce n’est pas une surprise pour Pierre Ménès, pour qui tout est bon pour taper sur l’ancien joueur du PSG, désormais au Real Madrid.

Rothen et Hanouna ciblés

L’ancien consultant vedette de Canal+ a ainsi ciblé deux personnalités médiatiques particulièrement acerbes avec Mbappé : Jérome Rothen et Cyril Hanouna. « Quand Mbappé ne parle pas, ce n’est pas un capitaine, il se défausse. Et quand il parle, c’est un faux-cul, un égoïste et il ment. Tu pars du principe que le mec a toujours faux et a tort sur tout en permanence… Je sais que je passe en permanence pour l’avocat de Kylian Mbappé. Ça compense avec Jérôme Rothen, (Cyril) Hanouna et d’autres qui passent leur temps à lui vomir dessus sans recul, sans considération et sans moindre sens de l’analyse. Si on en est à réclamer la tête d’un mec qui a mis 50 buts et 32 passes décisives en 90 sélections en équipe de France, on a vraiment un problème en France », a dénoncé Pierre Ménès sur sa chaine Youtube. Des critiques injustifiées et qui rappellent au consultant le sort réservé à Thierry Henry pendant sa carrière en équipe de France, où il n’a pas toujours eu la considération qu’il méritait quand il était sur le terrain. En attendant, Kylian Mbappé est le leader des Bleus, et il va désormais se concentrer sur la Coupe du monde des clubs, avant une nouvelle saison folle qui se terminera par le Mondial 2026 en Amérique.