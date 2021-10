Kylian Mbappé lâche sa plus belle réponse pour la France

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a sonné la révolte française face à la Belgique, et a chassé les fantômes du dernier Euro pour ponctuer une semaine folle pour lui. Il s'était mis la pression, il a répondu.

En compétition officielle, Kylian Mbappé restait sur une énorme déception avec l’élimination face à la Suisse en 1/8e de finale de l’Euro, et un match raté pour l’attaquant français. Absent sur blessure lors des derniers matchs des Bleus, le buteur du PSG avait les jambes ce jeudi soir face à la Belgique. Il a fait très mal à la défense belge, a trouvé Karim Benzema pour le premier but français, et a inscrit lui-même le deuxième d’un pénalty plein de sang-froid. Une façon de connaitre une rédemption après son tir au but manqué face à la Suisse. Sans trembler, Kylian Mbappé a montré qu’il avait des nerfs d’acier, et il a continué de sonner la révolte française en fin de match. Elu homme de la rencontre, le joueur du PSG a fait oublier sa semaine chargée sur le plan médiatique, joignant les gestes à la parole. Pour L’Equipe également, ce vendredi matin, Kylian Mbappé est le grand homme de cette demi-finale remportée 3-2.

Une remontée qui restera, et une place en finale.

Super travail de toute l’équipe.

Rendez-vous dimanche !!!!!



ALLEZ LES BLEUS 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/0CVlBeRrgg — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 7, 2021

« On peut lui reprocher certains mauvais derniers choix et un travail défensif aléatoire mais, longtemps, sans lui, l'animation française n'aurait pas ressemblé à grand-chose. Ses accélérations ont sans cesse fait mal aux Belges. Sa deuxième période est un petit bijou. Il délivre une passe splendide pour Griezmann (58e). Son travail - récupération, centre pour Benzema - est magnifique (62e). Il prend ses responsabilités sur le penalty (2-2, 69e). Il rate le cadre (86e) mais initie l'action du troisième but (90e). C'est par lui aussi que la révolte est venue », a souligné le quotidien sportif, qui lui attribue la note de 8 sur 10. La meilleure du match avec celle d’un autre joueur intenable en la personne de Romelu Lukaku.