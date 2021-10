Kylian Mbappé hors-jeu ? Un arbitre espagnol choque son pays

Dans : Equipe de France.

Après la victoire de la France en finale de la Ligue des Nations, les joueurs de l’Espagne ont crié à l’injustice en raison du but accordé à Kylian Mbappé.

« Le hors-jeu est clair, mais l'arbitre dit que Eric Garcia a la possibilité de jouer. Il ne prend pas la décision, c'est le VAR qui décide et ça, j'ai du mal à le comprendre » a notamment pesté César Azpilicueta après le succès de la France contre l’Espagne. Sur l’unique ralenti diffusé pendant le match sur M6, Kylian Mbappé semble effectivement légèrement hors-jeu. Mais pour l’arbitre du match ainsi que le VAR, le fait qu’Eric Garcia ait touché le ballon après la passe de Théo Hernandez annule la position de hors-jeu de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Une règle qui met l’Espagne en furie. Et pourtant, le corps arbitral a pris la bonne décision selon Iturralde González, ancien arbitre espagnol et maintenant consultant pour AS et la Cadena Ser.

« Il est en position de hors-jeu bien sûr. Mais Eric Garcia doit essayer de dégager et je ne vois pas cette tentative. Au ralenti, il se jette au sol pour le dégager et s'il touche le ballon, le but est valable. S'il va au sol et le touche, il remet Mbappé en jeu. Sur le ralenti, on n’a pas vu qu’Eric a touché le ballon mais il tire pour dégager. S'il le touche, c'est un but valable pour la France. Pour qu'il n'y ait pas de polémique, Mbappé n'interfère pas avec lui dans le dégagement, il le conditionne. Comme Mbappé ne dispute pas le ballon, il conditionne... Le règlement dit d'intervenir. Eric Garcia est libre de dégager ou pas. L’arbitre n'a pas eu à aller voir l’action sur le moniteur car c'est une action de jeu objective. Il l’accorde ou il ne l’accorde pas. Et l'assistant n’a pas levé son drapeau. Et puisqu'il ne l’a pas levé, il n'a pas besoin d'aller au VAR. Les joueurs doivent connaître les règles, ils ont beaucoup de temps libre et il n'y a que 17 règles » a lancé l’ex-arbitre espagnol, pour qui le but de la France était donc totalement valable. Cela n’empêche que les joueurs de la Roja étaient logiquement très déçus de perdre sur une telle action ce dimanche soir en finale de la Ligue des Nations après avoir ouvert le score.