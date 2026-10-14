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Kylian Mbappé et sa mère entendus par la police

Equipe de France
parClaude Dautel
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Dans le cadre de l'affaire Mohamed Sanhadji, l'ancien chef de la sécurité de l'équipe de France, plusieurs personnes, dont Kylian Mbappé et Fayza Lamari, ont été entendues par la police. Cette dernière a été placée sous le statut de témoin assisté, révèle L'Equipe.
La mise en examen en septembre dernier Mohamed Sanhadji, qui assurait la sécurité des Bleus, n'en finit pas de provoquer des secousses. Ce dernier, qui était au contact des joueurs tricolores, est soupçonné « des faits de recel de détournement de fonds public, de corruption active de personne dépositaire de l'autorité publique, de trafic d'influence actif sur personne dépositaire de l'autorité publique, de trafic d'influence passif par personne dépositaire de l'autorité publique, trafic d'influence international passif, corruption passive par personne dépositaire de l'autorité publique, escroquerie et blanchiment de fraude fiscale ». Et la police a décidé d'entendre l'ensemble des personnes concernées par cette histoire.
Ce mercredi, L'Equipe révèle qu'en relation avec cette enquête, Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé a été entendue vendredi dernier par la police. Selon nos confrères, il lui serait notamment reproché d’avoir demandé à Mohamed Sanhadji de l’aider à obtenir quatre visas. C'est dans ce cadre qu'elle a été placée sous le statut de témoin assisté. Autrement dit, la justice estime que sa participation aux faits est possible. Cependant, elle ne dispose pas, pour l’instant, d’indices graves et concordants, le seuil à franchir pour une mise en examen.

Affaire Sanhadji : Mbappé, Ribéry, Le Graët… qui a été entendu ?

Le quotidien sportif précise également que, toujours dans le cadre de l'affaire Sanhadji, si Kylian Mbappé était bien à Paris le 30 septembre dernier, ce n'était pas uniquement pour faire la fête. En effet, la star des Bleus et du Real Madrid avait rendez-vous avec les policiers de l’IGPN. Sauf que sa sortie en boîte de nuit avec sa compagne, Ester Exposito, alors qu’il était blessé avec l'équipe de France, lui avait valu de nouvelles critiques dans la presse espagnole. L'Equipe ajoute que Kylian Mbappé n'a pas été le seul à être entendu par les enquêteurs. Franck Ribéry, Noël Le Graët, Philippe Diallo ou encore Jamel Debbouze, soupçonné d’avoir bénéficié des services de Sanhadji, font partie de la longue liste des personnes entendues. En effet, ce sont des dizaines de personnes qui se seraient ainsi succédé devant la police pour donner des explications.
Précision importante, le statut de témoin assisté n’est pas une mise en examen et ne préjuge en rien d’une éventuelle culpabilité. La présomption d’innocence s’applique à toutes les personnes citées dans ce dossier.

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