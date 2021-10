Kylian Mbappé a pensé à plaquer l'équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Entre son transfert avorté au Real Madrid et la déception de l’Euro avec l’Equipe de France, Kylian Mbappé a vécu un été compliqué.

La défaite contre la Suisse dès les huitièmes de finale de l’Euro a logiquement été difficile à encaisser pour Kylian Mbappé. Il faut dire qu’à titre personnel, l’attaquant du Paris Saint-Germain a cogité un long moment après son penalty raté lors de la séance de tirs au but. Dans les colonnes du journal L’Equipe, le buteur de la France est revenu sur cet épisode douloureux. Et celui qui a parfois été opposé à Olivier Giroud ou qui a été critiqué pour son individualisme ne cache pas qu’il en avait gros sur la patate après l’Euro. A tel point que Kylian Mbappé a songé à faire un break avec l’Equipe de France à seulement 22 ans.

Mbappé a songé à faire un break

« Est-ce que sous l'effet de la frustration ou de la colère, j'ai songé à faire une parenthèse en équipe de France ? J'ai toujours mis l'équipe de France au-dessus de tout et je la mettrai toujours au-dessus de tout. Surtout, je n'ai jamais voulu être un problème. Mais à partir du moment où j'ai ressenti que je commençais soi-disant à devenir un problème et que les gens me ressentaient comme un problème... Le plus important, c'est l'équipe de France, et si l'équipe de France est plus heureuse sans moi, c'est comme ça. Si j'ai eu l'impression d'être un problème ? C'est ce qu'on m'a fait ressentir et c'est ce que j'ai ressenti. Le message que j'ai reçu, c'est que mon ego nous faisait perdre, que je voulais prendre trop de place, et que sans moi, donc, on aurait peut-être gagné » a lancé Kylian Mbappé, marqué par cet échec avec l’Equipe de France, trois ans après le succès probant de la Coupe du monde en Russie. Finalement, la star du PSG n’a pas fait de pause et sera bien présente pour les chocs de la Ligue des Nations contre la Belgique jeudi puis l’Espagne ou l’Italie dimanche. Même s'il n'a pas du tout aimé que Noël Le Graët clame sur tous les toits qu'il avait rencontré Mbappé après l'Euro pour lui remonter le moral.