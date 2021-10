Messi au PSG, Benzema avec la France, ce qu'en pense vraiment Mbappé

Dans : PSG.

Totalement muet depuis quasiment quatre mois malgré l'été agité du PSG, Kylian Mbappé a décidé de faire une tournée médiatique au moment où il a rejoint l’équipe de France pour disputer la phase finale de la Ligue des Nations.

Nul doute que, ni Didier Deschamps et le staff des Bleus, ni le PSG et ses dirigeants, n’ont été mis au parfum de l’initiative du champion du monde 2018. Après RMC où il a révélé notamment qu’il avait bien voulu quitter le Paris SG cet été, mais que Nasser Al-Khelaïfi lui avait refusé ce droit, Kylian Mbappé est allé encore plus loin dans les colonnes de L’Equipe. L’attaquant français a confirmé qu’il avait été déçu de ne pas rejoindre le Real Madrid, et qu’un transfert aurait permis de satisfaire tout le monde. Et même l’arrivée de Lionel Messi ne l’a pas fait changer d’avis. Kylian Mbappé n’est pas du genre à le faire, comme il le rappelle dans cet entretien.

« Il fait partie des rares joueurs que je mettais dans une case "impossible que je joue avec lui". Pour moi, il n'allait jamais quitter Barcelone. Je savoure chaque instant à côté de lui. Il ne faut jamais oublier que ça reste un privilège. C'est quelqu'un qui aime le foot. Il parle avec tout le monde, il essaie de s'intégrer à sa manière, même s'il est un peu timide. Mais sur le terrain, il n'est pas timide. (Rires.) Mais Messi, c'est encore autre chose. C'est incroyable de se dire que le seul autre maillot (de club) qu'il a porté, à part Barcelone, c'est le PSG. On doit réaliser que c'est quelque chose d'extraordinaire. Si l’arrivée de Messi m’a donné envie de rester ? Non, parce que je n'ai jamais pris mes décisions sur un coup de tête. J'avais pris ma décision et elle était mûrement réfléchie », a prévenu le buteur du PSG, conscient d’avoir la chance de jouer avec l’un des plus grands joueurs de l’histoire, mais qui envisage désormais clairement un avenir au Real Madrid. « Non, je suis attaché à Paris, et si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real », a reconnu un Mbappé qui avoue aussi que son avenir est encore incertain avec une phrase en langue de bois, mais qui donne forcément un peu d’espoir aux supporters du PSG.

La langue de bois de Mbappé redonne espoir au PSG

« Cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ni celle de demain. Si on m'avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l'aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer », a livré l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui va désormais se concentrer sur l’équipe de France et un premier trophée en Ligue des Nations à aller chercher. Il fera pour l’occasion la paire avec Karim Benzema, en grande forme actuellement, mais qui n’a pas pu porter l’équipe de France vers le titre à l’Euro l’été dernier. Si KB9 a eu une attitude irréprochable pendant la compétition, les bruits ont couru sur une certaine jalousie de la part de Mbappé devant la part important du Madrilène. Il s’en est défendu. « J'ai toujours dit que les grands joueurs étaient faits pour jouer ensemble. En club, je joue avec Messi et Neymar, et quand Karim est revenu, je me suis dit : "Chouette, ça nous fait une arme de plus." Après, c'est au coach de vous dire ce que son retour a engendré, mais lui, il a fait son travail, il a fini meilleur buteur de notre équipe (4 réalisations) », a confié Mbappé, pour qui il n’y a rien à reprocher à Karim Benzema sur cet Euro, ni sur le plan sportif ou extra-sportif.