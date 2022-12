Karim Benzema touché en plein coeur, il prépare sa vengeance

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

De retour à Madrid ce week-end, Karim Benzema va être chouchouté par son club, à défaut de l'avoir été en équipe de France où les polémiques lui ont fait du mal.

C’est ce samedi que Karim Benzema est attendu à l’entrainement du Real Madrid, après avoir bien coupé pendant deux semaines. Il faut dire que le mois de novembre a été épuisant mentalement et physiquement pour KB9, qui n’a pas réussi à retrouver la forme physique suffisante pour participer au Mondial. Alors qu’il marchait sur l’eau la saison dernière, l’ancien lyonnais a connu des pépins physiques au point de ne pas pouvoir disputer les derniers matchs avec le Real. Son retour était attendu pour le mondial au Qatar, mais une nouvelle blessure l’a privé de cette compétition tant attendue. Un gros coup dur qui n’est pas sans conséquence pour l’attaquant français.

Benzema marqué par les critiques

Selon Sport, le Real Madrid a prévu de prendre particulièrement bien soin de son capitaine, et pas uniquement physiquement. Psychologiquement, Benzema a été marqué par son forfait pour le Mondial mais aussi par les polémiques qui ont suivi, et qui faisaient état d'un groupe français libéré avec son absence. A priori, le délai a été respecté pour reprendre l’entrainement après sa blessure contractée au Qatar, mais la prudence sera de mise. Mais surtout, le club espagnol n’a mis aucune pression sur KB9 pour son retour de l’Ile de la Réunion, où il a décidé de couper avec le football et les sollicitations. Il faut dire que la Coupe du monde bat son plein, et que le prochain match officiel du Real est dans 20 jours.

Cela laisse du temps à la Casa Blanca pour chouchouter un Karim Benzema qui, selon Sport, a tout un programme à suivre afin de retrouver sa forme physique, mais aussi du rythme et de l’allant. Physiquement et moralement, le Ballon d’Or 2022 doit digérer ces évènements récents contraires, et le fait qu’il soit sur le point de connaitre une période de deux mois sans avoir été titulaire d’un match officiel.

Une saison à sauver pour le Real

Sans savoir pour le moment dans quel état reviendront les Mondialistes, Carlo Ancelotti compte en tout cas prendre tout son temps avec Karim Benzema. Ce dernier est un bourreau de travail et ne compte pas se ménager, mais la réalité est bien différente désormais car l’idée est de faire souffler l’attaquant français pour ne pas transformer ces derniers mois, en une saison de galère pour le joueur formé à l’OL. En tout cas, l’attaquant français n’hésite pas à se remonter le moral, envoyant notamment des messages positifs sur les réseaux sociaux où on le voit sur un tapis de course, ou bien quand il met en avant son Ballon d’Or récemment remporté. De quoi lui redonner le sourire et l’envie de faire une grande saison avec le Real Madrid, à défaut d’avoir pu le faire avec les Bleus. Ce serait une belle revanche pour un joueur qui va sur ses 35 ans, et regarde actuellement ses compatriotes disputer les quarts de finale de la Coupe du monde.