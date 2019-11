Karim Benzema n'a pas le droit de jouer pour l'Algérie

Dans : Equipe de France.

Cette fois les choses sont claires, dans sa réponse à Noël le Graët, Karim Benzema a fait savoir qu'i était prêt à jouer une sélection pour laquelle il était éligible, sous-entendu l'Algérie. La FIFA ne l'autorise cependant pas.

Vanessa Le Moigne ne s’en doutait probablement pas, mais en lançant il y a quelques semaines un débat sur la possibilité de voir Karim Benzema jouer sous le maillot d’Algérie, la journaliste de BeInSports a vu juste. Car ce samedi, l’ultime phrase de la réponse de l’attaquant du Real Madrid à Noël Le Graët laisse sous-entendre que Karim Benzema est disposé à jouer avec les Fennecs pour peu qu'on lui permette. « Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons », a fait savoir KB9 au président de la Fédération Française de Football, lequel avait annoncé samedi que la carrière de Karim Benzema en équipe de France était définitivement terminée.

Seul problème, quoi que veuille Karim Benzema, les règles de la FIFA sont claires, il n’est pas éligible pour jouer avec l’Algérie, pays d’origine de ses parents et dont il avait récemment porté le maillot pour une photo qui avait enflammé le net. L’hypothèse de voir Karim Benzema devenir international algérien après avoir compté 81 sélections chez les Bleus est évidemment une pure fiction que la FIFA n’autorisera pas, l’avis de Noël le Graët et de Karim Benzema sur ce point de règlement n’ayant aucune importance. L’attaquant du Real Madrid sait bien qu'après avoir joué un match avec les Bleus dans une compétition officielle son sort était réglé, mais il a voulu là pointer le fait que le patron de la FFF pense qu’il n’a plus d’avenir international.