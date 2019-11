EdF : Benzema international avec l'Algérie, elle lance le débat

Dans : Equipe de France.

Privé durablement d'équipe de France, Karim Benzema devrait pouvoir jouer avec une autre sélection, et par exemple l'Algérie. Une journaliste lance un épineux débat.

C’est une évidence, tant que Didier Deschamps sera sélectionneur de l’équipe de France, Karim Benzema ne jouera plus sous le maillot des Bleus. Et compte tenu de la longévité annoncée de DD, il semble probable que l’on ne verra plus l’attaquant français du Real Madrid avec la sélection française. Mais pour Vanessa Le Moigne, journaliste de BeInSports, dans ce genre de situation on devrait pouvoir permettre à Karim Benzema d’évoluer pour une autre équipe nationale et plus précisément l’Algérie, le pays de ses parents. Une idée qui va évidemment faire polémique et qui semble impossible à réaliser.

Et c’est à l’occasion de l’émission Omar c’est Foot que Vanessa Le Moigne a précisé les choses. « J’ai une chose à dire c’est Free Benzema. On l’a vu récemment avec le maillot de l’Algérie, et bien j’aimerais bien qu'un jour on se dise que quand un sélectionneur décide de ne plus prendre un joueur, on le laisse pouvoir jouer avec une autre équipe. Par exemple, l'Algérie et pourquoi pas pour le match en Algérie contre la France (...) On a bien deux passeports », a expliqué la journaliste de la chaîne sportive, laquelle a suscité la désapprobation de nombreux de ses collègues présents sur la plateau de BeInSports.