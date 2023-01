Karim Benzema et la France, 15 ans de fiasco

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'aventure est finie entre Karim Benzema et l'équipe de France, avec le sentiment d'un énorme gâchis puisque le Ballon d'Or actuel n'a remporté aucun trophée majeur avec les Bleus. Retour sur cette carrière française qui a toujours été sulfureuse, et finalement bien décevante.

Le plus grand gâchis de l’histoire de l’équipe de France de football. C’est le titre qui risque d’être décerné à Karim Benzema, qui n’a jamais pu accomplir son rêve avec les Bleus alors qu’il avait le niveau pour porter les Tricolores au sommet, peut-être encore plus haut qu'ils ne sont allés. Beaucoup de joueurs n’ont pas atteint le niveau espéré, à l’image par exemple d’un Hatem Ben Arfa, mais ce n’est pas le cas KB9, qui a dominé l’Europe et même le monde ces dernières années grâce à ses performances avec le Real Madrid. Récemment élu Ballon d’Or, l’attaquant français a été privé de Coupe du monde au Qatar par une blessure, et peut-être une volonté de Didier Deschamps de protéger un groupe qui était déchiré. Car le nom de Karim Benzema a toujours fissuré, que ce soit les amoureux du football, les supporters ou même la France dans ce débat éternel sur son apport à l'équipe de France, sa capacité à tout donner pour les Bleus, puis sur la concurrence avec Olivier Giroud pour porter les Tricolores.

Depuis ses débuts en équipe de France, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a provoqué les interrogations et même des suspicions parfois exagérées. Quand les politiques ou les consultants veulent taper sur les Bleus ou sur Karim Benzema, il n’est pas rare qu’ils mettent KB9 dans le bus de Knysna en 2010, alors qu’il n’y était bien évidemment pas. Un débat qui dépasse le cadre du football pour Philippe Sanfourche, responsable du football sur RTL et qui s’est penché sur l’histoire de Benzema avec l’équipe de France.

Benzema, son nom cité à tort et à travers

« Je crois que Karim Benzema a cristallisé sur son nom beaucoup de questions identitaires qui l’ont parfois dépassé. Pour le coup, sa responsabilité est vraiment engagée sur certaines affaires, mais il a aussi été victime, à mon sens, de beaucoup de mots qui ont été soit gonflés, soit carrément exagérés, voire même inventés », a ainsi expliqué le journaliste sur la radio nationale. Une façon de rappeler que le talent de Benzema, apparu très tôt à Lyon puis confirmé ensuite au Real Madrid, n’a, lui, jamais fait débat. « Karim Benzema a toujours été, à mon sens, sportivement incontournable, ce sont vraiment les affaires qui l’ont éloigné de l’équipe de France », confirme Philippe Sanfourche, pour qui le traitement qui a parfois été réservé à Karim Benzema a été tout simplement injuste.



Notamment quand il a été expliqué que l’attaquant ne rejouerait plus en équipe de France tant que sa situation judiciaire n’évoluerait pas. Une excuse trouvée par Didier Deschamps et la FFF mais qui ne tient pas debout selon le journaliste. « Je rappelle que même s’il est condamné, on a aujourd’hui des joueurs comme Kingsley Coman ou Lucas Hernandez qui ont été condamnés par la justice pour des affaires de violence conjugales et qui jouent en équipe de France. À ce moment là, Karim Benzema est seulement mis en examen, donc on est sur une posture morale, une symbolique, on n’est absolument pas sur des faits », a expliqué Philippe Sanfourche, qui estime que Didier Deschamps n’a retrouvé le numéro de téléphone de Karim Benzema que quand il s’est rendu compte qu’il ne pourrait pas gagner l’Euro 2020 avec son effectif actuel. Un rappel forcé, qui n’a pas fait l’unanimité, ni dans les médias, ni chez les anciens joueurs, ni chez les suiveurs des Bleus.

Tout le contraire de sa situation en Espagne, beaucoup plus lisse et où la presse le défend presque comme un des siens. C’est ce que raconte le journaliste de So Foot Javier Prieto Santos, pour qui Karim Benzema est chez lui à Madrid. « Il est de retour à la Casa Blanca, c’est là où il se sent mieux, où il a donne la pleine mesure de ses possibilités. C’est là où il n’y a jamais de polémiques. En Espagne, on a quasiment pas parlé de ses écarts, de la sextape, on ne parle pas à sa place, on ne décortique pas ses post Instagram et son agent Karim Djaziri ne parle pas à la presse espagnole. J’ai l’impression que Karim Benzema est devenu plus espagnol que français et qu’il y a un espèce de divorce entre les Bleus et Benzema qui était déjà acté avant ce Mondial. Benzema va tout donner pour le club de ses rêves, un club où il est le chouchou et où il sera toujours accueilli les bras ouverts », a livré sur Europe1 le journaliste spécialisé, persuadé que, plus que jamais, le regard de Karim Benzema sera tourné vers la capitale espagnole pour la fin de sa carrière.