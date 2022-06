Karim Benzema envoie du rêve jusqu'à Marseille

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Karim Benzema a survolé la saison avec le Real Madrid et l’identité du futur Ballon d’Or fait peu de doutes.

A moins d’un véritable tremblement de terre, l’avant-centre du Real Madrid et de l’Equipe de France deviendra dans quelques semaines le Ballon d’Or 2022. Une juste récompense pour Karim Benzema, auteur d’une saison époustouflante sous les couleurs du Real Madrid et qui a épaté tout le monde en guidant le club merengue vers deux sacres prestigieux en Liga puis en Ligue des Champions. Aux yeux des buteurs du monde entier, Karim Benzema est désormais la référence ultime. Certains attaquants chevronnés n’hésitent plus à le dire et c’est par exemple le cas d’Arkadiusz Milik. Du haut de ses 28 ans, l’attaquant de l’OM, passé par Naples et international polonais, a reconnu que Karim Benzema était un véritable modèle. Pour l’homme aux 20 buts à Marseille cette saison, il est clair que briller de la sorte à 34 ans est une véritable prouesse.

Karim Benzema, une référence mondiale à son poste

« Il n'y a pas eu une telle compétition dans l'attaque de l'équipe nationale (polonaise) depuis des années. Les attaquants polonais marquent de nombreux buts, et ces dernières années, j'ai été exclu par des blessures lors de matches de l'équipe nationale, ce qui a permis à d'autres de jouer. Mais, je suis à un moment intéressant de ma carrière, expérimenté d'une part, mais encore relativement jeune et en développement. En regardant Karim Benzema, qui a plus de six ans de plus, je peux être optimiste ! » a analysé Arkadiusz Milik, qui se réfère à l’attaquant du Real Madrid, preuve que Karim Benzema est devenu une référence ultime à son poste. Une remarque qui flattera l’avant-centre de l’Equipe de France, lequel devrait être titulaire vendredi soir avec les Bleus pour le match en Autriche, quatre jours après être resté sur le banc à l’occasion du déplacement périlleux de la France en Croatie.