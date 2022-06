Karim Benzema Ballon d'Or, même Valbuena le dit

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema termine une saison hors norme, et va se voir récompensé par le Ballon d'Or. Même Mathieu Valbuena le reconnait.

Sept ans après le début des faits, la fameuse affaire de la « sextape de Valbuena » s’est terminée avec le renoncement de Karim Benzema à faire appel. Si cela reconnait l’implication et la condamnation de l’attaquant du Real Madrid dans le chantage effectué lors d’un rassemblement de l’équipe de France, cela n’a désormais plus d’incidence sur sa carrière internationale. La preuve, depuis son retour chez les Bleus, Karim Benzema brille comme jamais, et espère bien augmenter son palmarès en allant chercher un titre mondial au Qatar en fin d’année. En club, KB9 a quasiment tout gagné et la dernière Ligue des Champions, la première remportée sans Cristiano Ronaldo, parachève une saison incroyable. Au terme de celle-ci, le Ballon d’Or sera attribué en octobre, pour la saison 2021-2022. Et pour Mathieu Valbuena, victime dans l’affaire de la sextape, malgré le différent entre les deux joueurs, son compatriote mérite clairement le Ballon d’Or et « Petit Vélo » le dit sans détour.

Valbuena a dit ce qu'il pensait à Deschamps et Benzema

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

« Ce ne serait pas honnête de dire qu’il ne mérite pas le Ballon d’or. Oui, il mérite le Ballon d’or. Je peux parler objectivement sur un plan sportif… Je fais mon bonhomme de chemin, lui aussi, il n’y a aucun problème », a confié Mathieu Valbuena au Parisien. Une prise de parole qui lui a aussi permis de faire comprendre que lui n’avait pas eu une seconde chance en équipe de France alors qu’il est la victime dans cette affaire. Même si l’ancien joueur de l’OM estime n’avoir aucune rancoeur à l’encontre de Karim Benzema ou même de Didier Deschamps, assurant avoir dit aux deux hommes ce qu’il pensait de toute cette affaire.